Felaketin üzerinden 27 yıl geçti Dirençli bir Sakarya için kentsel dönüşüm sürüyor

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen deprem gerçeğinin unutulmadığı Sakarya’da, dirençli şehir hedefiyle kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 16 ilçede yapılan çalışmalarla riskli yapıların tespit edildiğini belirterek, mahalle bazlı kentsel dönüşümün ilk etabında yıkımların önümüzdeki ay başlayacağını açıkladı.

Marmara Depremi’nin üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen deprem gerçeğinin unutulmadığı Sakarya’da dirençli şehir hedefiyle kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, depremin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, 27 yıl geçmesine rağmen 1999 depreminde yaşanan acıların ve kayıpların unutulmadığını söyledi.

Deprem bölgesinde yaşayanların her gün afetlere hazırlıklı olma düşüncesiyle hareket etmesi gerektiğini belirten Alemdar, Sakarya’nın dirençli şehir haline getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. 16 ilçede yapılan çalışmalarla riskli yapıların tespit edildiğini belirten Alemdar, mahalle bazlı kentsel dönüşümün ilk etabında yıkımların önümüzdeki ay başlayacağını açıkladı.

HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Depremin üzerinden tam 27 yıl geçti. Baktığınızda uzun bir süre gibi gelse de biz depremi yaşamış birileri olarak acılarımızı, o gün yaşadığımız korkularımızı ve kayıplarımızı unutmadık. Sadece depremin yıl dönümünde değil her gün evimize gittiğimiz de sabah evden çıktığımızda bir deprem veya afet durumunda ne yapmamız gerektiği düşüncesiyle her gün bu fikirler ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ülkemizin diğer illerinde de yaşamış olduğumuz depremler ki en son 6 Şubat depremi bize, çok güzel bir coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu, bu coğrafyanın afetlerle sınandığını ve afetlere hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha gösterdi. Biz, coğrafyanın şartlarına göre tedbir almak, hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz. Bugün de bütün çalışmalarımızı depremlere yönelik dirençli şehirler oluşturmak, mal ve can kayıplarına önlemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

DİRENÇLİ VE SOSYAL ŞEHİRLER

Dirençli ve sosyal şehirler oluşturmak istediklerini aktaran Alemdar, "Dirençli ve sosyal şehirler oluşturmak istiyoruz. Bunu söylediğimizde deprem bölgesinde yaşayan 30 yılda bir yerle bir olan bir şehrin, yarın bir deprem olduğunda, ‘Allah’tan geldi’ deme lüksümüzün olmadığını hep ifade ediyoruz.

Allah bize akıl vermiş, bu bölgede yaşıyorsanız önleminizi, tedbirinizi alın. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın başından beri dirayetli duruşu, sürekli gündeme taşıması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın, ülkemizin her tarafındaki riskli binaların dönüşmesi noktasında ortaya koymuş olduğu irade ve bizde bu iradeyi ortaya koyarak dirençli binaları yapmak zorundayız. Bunu tek tek yapmaya kalktığımızda bir işi başarma şansımız yok. Afetin ne zaman geleceğini bilmiyoruz bizde 16 ilçemizin tamamında, özellikle deprem öncesi yapılmış olan binaların, Afet yönetmeliğine uygun olup olmadığını, binaların dirençlerini ölçecek şekilde bir buçuk yıl tüm şehri taradık. Üniversitelerimizden, bilim insanlarından destek aldık. Bilimsel rapora göre şehrin en riskli bölgeden başladık.

Yüzde 80’in üzerinde olumlu taleple son noktaya geldik. Tığcılar Mahallemizin birinci etabı dediğimiz kentsel dönüşümünde önümüzdeki ay binaları yıkmaya başlıyoruz. Herkes hazırlıklarını yaptı, binalar boşaltılmaya başlandı. Dirençli, sosyal ve yeşil şehir anlayışıyla bütün mahallelerimizde bu çalışmayı devam ettireceğiz" diye konuştu.

DEPREME HAZIR HALE GETİRMELİYİZ

Şehri depreme hazır hale getirmek istediklerini belirten Alemdar, "Bu çalışmayı sadece kamu adıyla belediye olarak bizler değil artık bu Tığcılar Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümü, yüzde 80’lik bir oranlı bir destekle bu olayı yapılabilirliğini gösterdiğimizde aynı şekilde bir plan bütünlüğü içinde diğer mahallelerimizde de ada bazlı dönüşümün önünü açıyoruz. Mutlaka dönüşmeliyiz, mutlaka bu şehri depreme hazır hale getirmeliyiz" şeklinde konuştu.