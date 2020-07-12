Yerli otoda bir adım daha

Akit Ekonomi

2011 başında gündeme getirilen, 2017’de başlatılan ‘Türkiye’nin Otomobili’ projesi son sürat ilerliyor. Milli gelire 50 milyar Euro, cari dengeye 7 milyar Euro katkı yapacak projenin kilometre taşları şöyle:

İlk sipariş Erdoğan’dan

l 2019 Mayıs ayında yerli otomobilin tasarım çalışmaları tamamlandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu.

l 2019 Ağustos döneminde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomobilin ilk prototipini inceledi.

l Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli arabanın prototipi 27 Aralık 2019 tarihinde vitrine çıkarıldı.

l İlk sipariş Erdoğan’dan geldi.

l TOGG yönetimince araba için 2020 Nisan ayında Avrupa Birliği’nden (AB) tasarım tescili alındığı açıklandı.

l 2020 Haziran ayında da Çin’den tasarım tescili alındığı duyuruldu.

Düğmeye basıldı

l Yerli SUV’ların ve sedanların Bursa’nın Gemlik ilçesinde, 1 milyon metrekare alanda üretilmesi için düğmeye basıldı.

l Askeri araziye kurulacak fabrikada alt yapı işlemleri tamamlandı. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlandı ve arazide bulunan yapıların yıkımına başlandı.

l 2022’de hizmete açılacak fabrikanın inşaatının 18 ayda tamamlanması hedefleniyor. Toplam 22 milyar lira yatırımla devreye alınacak üretim tesisinde 2023’te 2 bin 420 çalışan istihdam edilecek. Bu sayı 2032’de 4 bin 323’ü bulacak. Her sene 175 bin araç banttan indirilecek.

l Fabrikadan ilk olarak bir SUV model çıkacak. İlerleyen senelerde ise sedan, hatchback, MPV ve hafif ticari gövde tipine sahip taşıtlar müşterileriyle buluşacak.

Geri sayım sürüyor

Öte yandan; TOGG’un sosyal medya hesabından “Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor.

#YeniLigeYolculuk’un bir sonraki adımı hazır” ifadeleriyle bir paylaşım yapıldı. Paylaşım İnşaat Başlangıç Töreni’nin de 18 Temmuz’da yapılacağı şeklinde yorumlanmasına neden oldu.

İsim netleşmedi

500 kilometre menzili yakalayacak yerli otomobilin ismi henüz belli değil. Elektrikli, otonom ve internete uyumlu olacak ’Türkiye’nin Otomobili’yle geniş bir mobilite ekosistemi oluşturacaklarını dile getiren CEO Gürcan Karakaş, “Teknoloji konusunda sinerji oluşturacak şirketleri bünyemizde bulunduruyoruz. Büyüyen segmente yatırım yapıyoruz. 2022 ortasında C segmentte SUV’la pazara giriyoruz. Bununla 2-3 yıldan sonra Avrupa Birliği (AB) odaklı ihracat pazarlarına yönelmeyi arzu ediyoruz” dedi.