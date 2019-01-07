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Yerli oto için görücüye çıkma yılı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın geçtiğimiz günlerde TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı, ‘Yerli otomobil prototipi 2019 yılında üretilecek’ açıklamasının ardından çalışmalar hız kazanırken, prototipin en geç 2019’un üçüncü çeyreğinde netleştirilip üretim için önemli bir evreye girilmesi hedefleniyor.

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:10
Yerli oto için görücüye çıkma yılı

 Ekonomi Servisi 

Yerli otomobil prototipinin üretim sürecinde geri sayım devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın geçtiğimiz günlerde TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı, ‘Yerli otomobil prototipi 2019 yılında üretilecek’ açıklamasının ardından çalışmalar hız kazandı.

Teknolojik atılımın eşiği

Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin, Türk sanayisinin dönüşümü ve teknolojik atılımında önemli bir eşik olacağını vurgulayan Bakan Varank, “Amacımız orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin payını uluslararası pazarlara entegre bir biçimde daha da artırmaktır” dedi.

Bir otomobilden fazlası

Yerli otomobil CEO’su Gürcan Karakaş ise çalışmaların hızla devam ettiğini, herhangi bir kopyalama ihtiyacı olmadan, bir otomobilden fazlasını yapma kararlılığı ile ilerlediklerini vurguladı. Oluşturulan prototipte ulaşım teknolojileri ekosisteminin bütün özelliklerinin yansıtılması hedefleniyor. Prototipin en geç 2019’un üçüncü çeyreğinde netleştirilip üretim için önemli bir evreye girilmesi hedefleniyor.

Babayiğitler heyecanlı

Türkiye’nin otomobili için kurulan şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’in yüzde 19’ar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’un yüzde 5 payı bulunuyor. Yerli otomobil markasının oluşturulmasında büyük önem teşkil eden tasarım sürecinde yerli ve uluslararası isimlerin desteğini alan bu şirketler oluşturdukları heyetlerle çalışmalarını gizlilik içerisinde yürütüyor. Türkiye’nin kendi markasıyla ilk kez küresel platformda yer alabilmesi için Kabine’nin tam desteğini alan Babayiğitlerin önümüzdeki günlerde çalışmalarda gelinen aşamayı kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:10
  1. Yerli otomobil
  2. Yerli otomobil prototipi
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  4. TBMM
  5. TBMM’de bütçe görüşmeleri
  6. Türkiye’nin Otomobili Projesi’
  7. Türk sanayisi
  8. Yerli otomobil CEO’su Gürcan Karakaş
  9. Anadolu Grubu
  10. BMC
  11. Kök Grubu
  12. Turkcell
  13. Zorlu Holding
  14. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  15. Babayiğitler
  16. Kabine

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