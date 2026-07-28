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Gündem Günün en acı haberi Şırnak'tan
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Günün en acı haberi Şırnak'tan

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Günün en acı haberi Şırnak'tan

Günün en acı haberi Şırnak'tan geldi. Kentte otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DFT 762 plakalı otomobil, Akdizgin köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçtaki 4 kişi ağır yaralandı.

 

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Güçlükonak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hejar Özer (20) ile Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Yasin Balkan (16) kurtarılamadı.

Diğer yaralıların kentteki hastanelerde tedavileri sürüyor.

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