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Aktüel Bir saat boyunca her yerde arandı! 2 yaşındaki Kadir yürekleri yaktı
Aktüel

Bir saat boyunca her yerde arandı! 2 yaşındaki Kadir yürekleri yaktı

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Bir saat boyunca her yerde arandı! 2 yaşındaki Kadir yürekleri yaktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde site içinde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Kadir Tohum, yaklaşık bir saat süren aramanın ardından yüzme havuzunda hareketsiz halde bulundu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ailesinin gözden kaybolduğunu fark ederek aramaya başladığı 2 yaşındaki Kadir Tohum’dan acı haber geldi.

 

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi 197. Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi. Kadir Tohum, evinin yakınlarındaki sitede oynarken gözden kayboldu. Çocuğun yerinde olmadığını fark eden ailesi ve mahalle sakinleri, Kadir’i bulabilmek için çevrede seferber oldu. Yaklaşık bir saat süren endişeli arama çalışmalarının ardından Kadir, sitenin ortak kullanım alanındaki yüzme havuzunun içerisinde hareketsiz şekilde bulundu.

 

Su altından çıkarılan çocuk için sitede ikamet eden Acil Servis Uzmanı Timur Saraç hemen ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalbinin durduğunu belirlediği küçük çocuğa olay yerinde kalp masajı yapıldı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kadir Tohum, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata döndürülemedi.

 

Ailesi sinir krizi geçirdi

Ölüm haberini alarak hastaneye koşan anne Şahade Tohum ile baba Mehmet Tohum sinir krizi geçirdi. Hastanenin müdahale odasının girişinde yere yığılan anne Şahade Tohum’un gözyaşları içerisinde “Kadir çık annem oradan” diyerek feryatları yürek dağladı. Küçük çocuğun cansız bedeni, savcılığın olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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