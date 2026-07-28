Neden üretimden kalktı! Mercedes'in o efsane tek sileceği neden tarih oldu!

Otomotiv dünyasında bir döneme damgasını vuran ve benzersiz tasarımıyla sürücülerin gönlünde taht kuran monopano silecek teknolojisi, gelişen sanayi şartlarına yenik düşerek rafa kaldırıldı.

Saniyeler içinde ön camın neredeyse tamamını süpüren bu devrimsel sistemin neden artık üretilmediği ortaya çıktı.

Mükemmel Temizlik Sunuyordu Ama Maliyeti Cep Yakıyordu

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz’in geliştirdiği tek silecek mekanizması, sadece dönmekle kalmayıp yukarı ve aşağı doğru uzayıp kısalarak ön camın yüzde 86’sından fazlasını tek başına temizleyebiliyordu. Ancak bu üstün performans, yanında devasa bir üretim ve yedek parça maliyeti getirdi. Standart çift silecek sistemlerine kıyasla üretimi oldukça pahalı olan bu mekanizma, zamanla seri üretim mantığına ters düşmeye başladı.

Karmaşık Mekanik Yapı Ve Değişen Otomobil Tasarımları

Sistemin kalbinde yer alan karmaşık dişli ve piston mekanizması, yaşlandıkça arıza yapmaya ve bakım maliyetlerini artırmaya meyil gösterdi. Bununla birlikte, yeni nesil araçlarda ön camların daha geniş, daha aerodinamik ve eğimli tasarlanmasıyla birlikte klasik çift sileceklerin verimliliği katlandı. Çift silecek sistemlerinin hem daha hafif, hem daha ucuz hem de aerodinamik açıdan daha pratik hale gelmesi üzerine Mercedes de bu efsanevi düzene veda ederek çift silecek teknolojisine dönüş yaptı.