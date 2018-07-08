Yerli motorun ilk ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi

Son dönemde zırhlı araçlarda atağa geçen Türk savunma sanayisi, yerli ve milli motor yapımına da önem veriyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın zırhlı araçlarda yerli motor kullanılması için açtığı ihaleyi kazanan BMC POWER, zırhlı araçlarda kullanılacak 600 beygir gücündeki motoru tamamen yerli ve milli olarak tasarladı. Firma, motorun geliştirilmesini, prototip üretimini ve testlerini de üstlendi.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Twitter hesabından BMC'nin ürettiği yerli ve milli motorun ilk ateşlemesinin başarıyla yapıldığını duyurdu.



Motor hafif zırhlı araçlarda kullanılacak. Böylelikle Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine girecek zırhlı araçların motorları da yerli olacak. Amaç savunma sanayisinde aracından motoruna kadar her parçasının yerli ve milli olması.

Bir sonraki hedef zırhlı araçların zırh çeliğinin yerlileştirilmesi.

BMC POWER’ın 600 HP‘lik milli motorunun ilk ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi. pic.twitter.com/EtLH6zdY3e — Ismail Demir (@IsmailDemirSSM) 6 Temmuz 2018

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