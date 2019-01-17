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Yerli kömür üretiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2018 yılında 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi.

17 Ocak 2019 Perşembe 11:22
Yerli kömür üretiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2018’de 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2017’deki toplam yerli kömür üretiminin 87,8 milyon ton olduğunu anımsattı. Geçen yıl, yerli kömürde kamunun 53 milyon 354 bin ton üretim yaptığını kaydeden Dönmez, özel sektör üretiminin ise 48 milyon 218 bin ton olduğu bilgisini paylaştı. Yerli kömürde 2017’de kamunun üretimi 42 milyon 468 bin ton, özel sektörün üretimi de 45 milyon 398 bin ton olarak gerçekleşmişti. Bakan Dönmez, “Söz verdik, başardık! 2018’de, 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Milletimizin enerjisi, ülkemizin gücüyle, ‘Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye’ yolunda, cari açığın kapanmasına önemli bir katkı sağladık. Milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:22
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. yerli kömür
  3. Twitter
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