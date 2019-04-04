Yerli kömür, üretimi ve istihdamı artıracak Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp Büyükyıldız, yerli kömür kullanımını arttıracak projelerin enerjide dışa bağımlılığı geriye çekeceğini; istihdama olumlu katkı sunacağını ifade etti.

Yerli kömür üretimi 18 milyon tonu buldu. Bu rakamın ilerisi için umut verici olduğunu kaydeden Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp Büyükyıldız, yerli kömür kullanımını arttıracak projelerin enerjide dışa bağımlılığı geriye çekeceğini; istihdama olumlu katkı sunacağını ifade etti. Büyükyıldız, kömürde yerlilik oranını arttırmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın katkılarıyla 18-19 Nisan 2019 tarihlerinde Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Fuarı’nı organize edeceklerini de dile getirdi.

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