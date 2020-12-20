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Teknoloji Yerli kamikaze İHA Kargu PKK/YPG'li teröristleri vurdu
Teknoloji

Yerli kamikaze İHA Kargu PKK/YPG'li teröristleri vurdu

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KARGU Otonom Döner Kanatlı Vurucu İHA, Suriye’de PKK/YPG'li teröristleri imha etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 19:41:00 -
Yerli kamikaze İHA Kargu PKK/YPG'li teröristleri vurdu

20 Aralık 2020 günü sosyal medyada çeşitli hesaplar tarafından Suriye'de PKK/YPG’li teröristlerin "silahlı drone" ile vurulduğu aktarıldı. Yapılan incelemeler sonucu teröristleri imha eden platformun "KARGU Vurucu İHA" olduğu saptandı.

Savunma Sanayi Analisti Kadir Doğan incelemelerinde fotoğraflara yansıyan parçaların KARGU’ya ait olduğunu belirtti.

Hedefin vurulmasına rağmen KARGU parçaları neden bütüncül?

KARGU kamikaze İHA’nın gövde yapısı incelendiğinde özellikle patlayıcının ve kameranın yer aldığı ön gövdenin durumu önem arz ediyor. Kadir Doğan tarafından yapılan ilk incelemelerde; yönlendirilmiş harp başlığı ve kameranın görülmediği ve bu bölgelerin arka gövdeden yanarak / patlayarak ayrıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Drone’un hedefine dalışı sırasında ön cephesinde kalan patlayıcının infilak ettiği ancak arka kısmının yapısal bütünlüğünü koruduğu görülmüştür.

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