Yahudi ve Yunan basınından itiraf: Türk donanması bastı, İsrail gemileri kaçtı

TAHSİN HAN

Yunanistan merkezli Pentapostagma haber sitesi, İsrail basınında yer alan çarpıcı raporları kaynak göstererek Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri okuyucularına aktardı. Habere göre Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemileri, Akdeniz’de seyreden İsrail savaş gemilerinin üzerine yürüyerek bölgesel üstünlüğünü bir kez daha gösterdi. İsrail Devleti’nin resmi yayın organı KAN’ın isimsiz üst düzey kaynaklara dayandırdığı bilgilerde, Türk savaş gemilerinin İsrail unsurlarına baskı kuracak şekilde yaklaşarak rotalarını değiştirmeye ve bölgeden uzaklaşmaya zorladığı vurgulandı.

İsrail basınında geniş yer bulan bu sıcak temasların ardından İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Doğu Akdeniz’de tam anlamıyla alarma geçtiği bildirildi. Yunan sitesi, “Türk savaş gemileri, uluslararası sularda İsrail deniz bölgelerine girerek ‘güç gösterisi’ yaptı ve İsrail gemilerini farklı rotalara gitmeye zorladı” ifadelerini kullandı.

İsrail devlenet kanalı KAN’ın haberinde, İsrail ordusunun Türkiye’nin deniz, kara veya hava yoluyla atabileceği her türlü yeni stratejik adıma karşı; Yunanistan, Batı Yaka, Kıbrıs ve Suriye’yi kapsayan geniş bir hatta en yüksek alarm seviyesine geçirildiği ifade edildi.

Yunan sitesinin haberine göre; Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki varlığını kararlılıkla sürdürmesi, İsrail güvenlik bürokrasisinde Türk Donanması’nın göz ardı edilemeyecek bir güç olarak kabul edilmesini sağladı.

MISIR-TÜRKİYE YAKINLAŞMASI İSRAİL’İ FENA KORKUTUYOR

Atina ve Tel Aviv hattında derin endişeye yol açan bir diğer kritik gelişme ise Türkiye ile Mısır arasında hızla gelişen askeri ve diplomatik yakınlaşma oldu. İki ülkenin gerçekleştirdiği Anadolu Kartalı ve Altın Kartal gibi ortak tatbikatlarla ordularını entegre etmesi, İsrail’in bölgedeki denklem hesaplarını altüst etti. Mısır Savunma Bakanı Ashraf Salem Zaher’in Ankara ziyaretinin ardından derinleşen bu işbirliği, Doğu Akdeniz’de Türk deniz gücünün meşruiyetini ve etkinliğini artırırken İsrail ile Yunanistan’ı yeni savunma hatları aramaya itti.

YUNAN VE İSRAİL’İN ORTAK ADIMLARI TÜRKİYE’Yİ ETKİLEMEZ

Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Demetrios-Eleftherios Kataras ile İsrailli mevkidaşı Koramiral Eyal Harel’in bir araya gelerek Shayetet 13 deniz komandolarının katılımıyla ortak mekanizmaları derinleştirmesi, Türkiye’nin bölgedeki ezici baskısına karşı atılmış umutsuz bir adım olarak değerlendiriliyor. İsrail ve Yunan medyasında yer alan haberler, Türk Donanması’nın Akdeniz’de kurduğu hakimiyetin Tel Aviv ve Atina yönetimlerinde neden olduğu stratejik paniği açıkça göz önüne seriyor.