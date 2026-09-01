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Gündem Öğretmen ve eğitim personelini engelliyorlar Siyonist’in yeni hedefi kimlik soykırımı!
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Öğretmen ve eğitim personelini engelliyorlar Siyonist’in yeni hedefi kimlik soykırımı!

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Öğretmen ve eğitim personelini engelliyorlar Siyonist’in yeni hedefi kimlik soykırımı!

Filistin halkına yönelik sistematik işgal ve soykırım politikasını sürdüren terör devleti İsrail, şimdi de Kudüs’te eğitim veren öğretmenlerin Batı Yaka’dan gelişini engelleyerek eğitime darbe vurmaya hazırlanıyor. Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te eğitimin "sistematik ve kesintisiz şekilde hedef alındığı" uyarısında bulunarak, İsrail'in ulusal kimliği silmeyi amaçladığını vurguladı.

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te eğitimin "sistematik ve kesintisiz şekilde hedef alındığı" uyarısında bulunarak, İsrail'in ulusal kimliği silmeyi amaçladığını vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının giriş izinlerini yenilememesi nedeniyle başta Hristiyan okullarında görev yapanlar olmak üzere bazı öğretmen ve eğitim personelinin okullarına ulaşamadığı belirtildi.

 

İsrail'in Kudüs'te eğitime yönelik baskılarının, eğitim sürecini "sistematik ve kesintisiz" biçimde hedef alan politikanın bir parçası olduğu uyarısında bulunuldu.

Bu politikanın İsrail müfredatının dayatılması ve öğretmenlerin okullarına ulaşmasının engellenmesini de kapsadığı belirtilen açıklamada, uygulamaların "ulusal kimliği silmeyi ve Filistin anlatısını değiştirmeyi" amaçladığı vurgulandı.

 

Kudüs'teki Filistinli öğrencilerin eğitim görme ve ulusal müfredatla öğrenim görme hakkının, uluslararası sözleşme ve anlaşmalarla güvence altına alınmış temel haklardan biri olduğu belirtildi.

Yeni eğitim-öğretim yılının bugün başladığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te özel Filistin okulları, İsrail'in Batı Yaka'dan gelen öğretmen ve personele giriş izni vermemesini protesto ederek, ikinci bir duyuruya kadar eğitime başlamayacaklarını açıklamıştı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği ise İsrail'in Kudüs Belediyesine bağlı okullarda 45 binden fazla Filistinli öğrenciye İsrail müfredatı dayatıldığını belirtmişti.

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