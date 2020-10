Yerli kahve dükkanları zinciri Espressolab'den yurt dışına yatırım atağı

Kocadağ Ailesi Şirketleri Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Espressolab'in Kurucularından Esat Kocadağ: - "Kuzey Afrika'nın en büyük şirketlerinden Faslı Akwa Grup ile 100 yeni mağaza için anlaştık. Kendilerine ait 400 tane benzin istasyonunun 200'ünde Esspressolab Corner açacaklar. Fas, Libya, Tunus, Cezayir ve Sudan gibi Batı Afrika ülkeleriyle birlikte toplam 13 ülke için anlaşma yaptık" - "Türkiye'de her şehirde, dünyada da her ülkede olmayı hedefliyoruz. Bugün Cape Town, Saraybosna, Nürnberg, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi ülke ve şehirlerde varız. Bir yerden sonra dünyanın her yerinde olabileceğimizi gördük ve bu bizi çok heyecanlandırıyor" - "Ürdün'de iki tane mağazamız var ve her hafta sonu Ürdün Kraliçesi, buraya kahve içmeye geliyor. Biz iş yapmaya başlayınca bu durumu gören Ürdünlü birisi Guatemala'ya franchise aldı, onu gören bir başka Ürdünlü de Slovakya'ya bir franchise aldı. Böyle böyle ilerliyoruz" - "Bir aplikasyon tasarladık, 2 hafta önce denemelere başladık. Artık sıra beklemeden bizim mağazamıza doğru gelirken sipariş verebilecek, ödemenizi yapabileceksiniz"