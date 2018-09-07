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Yerli helikopter uçuşa geçti

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Özgün Helikopter Programı’nda ilk uçuş heyecanı yaşandı.

07 Eylül 2018 Cuma 12:19
Yerli helikopter uçuşa geçti

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Özgün Helikopter Programı’nda ilk uçuş heyecanı yaşandı. Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen T625 Genel Maksat Helikopteri, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

İNİŞ TAKIMLARI HAVALANDI

Bir süredir yer testlerine devam edilen T625 helikopteri geçen günlerde üretim hangarından çıkarılarak uçuş hattına taşındı. Dün sabah saat 06.00 sıralarında motoru çalıştırılan T625 helikopteri, iniş takımlarını ilk defa yerden kaldırdı.

Projede gece gündüz çalışarak yoğun emek sarf eden mühendis ve teknisyenlerin de katılımıyla TUSAŞ test pilotları kontrolünde ilk kalkışını yapan T625 helikopteri, sorunsuz şekilde havalanarak, gerçek bir uçuş ortamında manevra denemelerini icra etti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de bu gelişmeyi sosyal medya hesabından, “Tamamen milli kaynaklarla geliştirilen ilk helikopterimizin ilk uçuşu vatana millete hayırlı olsun. Tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ve tebrikler. Rabbimize hamdolsun” ifadesiyle duyurdu.

2020’DE SEMADA YERİNİ ALACAK

Üstün faydalı yük imkanı ve farklı konfigürasyon seçenekleri sunmayı öngören T625 helikopterinin, arama-kurtarma, personel taşıma, VIP, yangınla mücadele, hava ambulans ve offshore gibi alanlarda hizmet vermesi öngörülüyor. Helikopterin, elde edilen bu başarıyla birlikte, yer ve uçuş testlerini müteakip, sertifikasyon ve kalifikasyon süreçlerinin de tamamlanmasıyla 2020’li yıllarda semadaki ve envanterlerdeki yerini alması hedefleniyor.

SHGM’DEN ÖZEL UÇUŞ İZNİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM), T625 Genel Maksat Helikopteri’ne yönelik denetlemelerin sonuçlanmasıyla TC-HLP kuyruk numaralı ilk prototip helikopter için “deneysel amaçlı özel uçuş izni” verildi.

TUSAŞ, söz konusu izinle özgün tasarıma dayalı geliştirmekte olduğu helikopter için uçuş testlerinin en önemli aşamalarından biri olan “havada asılı kalma (hover)” uçuşunu gerçekleştirdi. Testler, SHGM koordine ve izni diğer uçuş zarf noktalarını da kapsayacak şekilde adım adım sürdürülecek.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 12:19
  1. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
  2. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  3. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
  4. Özgün Helikopter Programı

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