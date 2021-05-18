Yerli Gökbey helikopteriyle ilgili kritik açıklama

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, "Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayii Günleri" etkinliğinde konuşma gerçekleştirdi. Demir, Türkiye’nin ilk yerli ve sivil helikopteri Gökbey hakkında da bazı önemli bilgiler verdi.

Konuşmasında Gökbey’in Türkiye’nin ilk yerli ve sivil helikopteri olduğunu belirten Serdar Demir, Gökbey ile birlikte Türkiye’nin, kendi helikopterini üreten altı ülkeden biri olduğunu kaydetti. "Tasarımı bizde olduğu için biz bu helikopteri çok farklı varyasyonlarda kullanabileceğiz" şeklinde konuşmasına devam eden Demir, helikopterin; ambulans, itfaiye, kargo VIP ve "offshore" gibi 5 farklı versiyonda modelinin olacağını söyledi. Demir, en kısa zamanda seri üretimine geçilmesinin planlandığını belirtti.

Halihazırda 4 prototipinin olduğu belirtilen Gökbey genel maksat helikopterinin, sertifikasyon uçuşlarına devam ettiği kaydeden Serdar Demir, sertifikasyon aşamasından sonra seri üretime geçileceğini ifade etti.

GÖKBEY Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında, milli olarak geliştirilen askeri ve sivil hafif sınıf prototip helikopterleri için kokpit ekipmanları, otomatik uçuş kontrol bilgisayarı, durum izleme bilgisayarı, görev ve uçuş yönetim yazılımları sivil sertifikasyona uygun olarak ASELSAN tarafından geliştirilerek helikopterlere entegrasyonu yapılıyor.

Şubat 2021’de, TEI TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, 2024’ten sonra milli GÖKBEY helikopterimizin milli motorumuz ile uçacağını açıklamıştı.

Prof. Dr. Temel Kotil, helikopterin 2022’de teslim edilmeye başlanacağını duyurmuştu. Kotil yaptığı açıklamada, "T-625 Gökbey cephe arkası bir helikopter. Kendi klasmanında İtalyan Leonardo’nun yaptığı benzer bir helikopter var. İnşallah biz ondan daha çok satacağız 1 yılda. Daha teslimatlar başlamadı. Gökbey’in ilk teslimatını 2022’de yapacağız" ifadelerine yer vermişti.

Kotil ayrıca Gökbey’in 4. prototipin üretim aşamasında olduğunu açıklamıştı.