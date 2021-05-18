  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Thodex'in firari ismi yakalandı!
Türkiye EURO 2020 hazırlıklarına başlıyor
Bir Zamanlar Kıbrıs için TRT’den flaş karar
Bakan açıkladı! Yerli otomobilde önemli gelişme
Teknoloji Yerli Gökbey helikopteriyle ilgili kritik açıklama
Teknoloji

Yerli Gökbey helikopteriyle ilgili kritik açıklama

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Gökbey helikopteri, 4 prototipi ile sertifikasyon uçuşlarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 11:49:00 -
Yerli Gökbey helikopteriyle ilgili kritik açıklama

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, "Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayii Günleri" etkinliğinde konuşma gerçekleştirdi. Demir, Türkiye’nin ilk yerli ve sivil helikopteri Gökbey hakkında da bazı önemli bilgiler verdi.

Konuşmasında Gökbey’in Türkiye’nin ilk yerli ve sivil helikopteri olduğunu belirten Serdar Demir, Gökbey ile birlikte Türkiye’nin, kendi helikopterini üreten altı ülkeden biri olduğunu kaydetti. "Tasarımı bizde olduğu için biz bu helikopteri çok farklı varyasyonlarda kullanabileceğiz" şeklinde konuşmasına devam eden Demir, helikopterin; ambulans, itfaiye, kargo VIP ve "offshore" gibi 5 farklı versiyonda modelinin olacağını söyledi. Demir, en kısa zamanda seri üretimine geçilmesinin planlandığını belirtti.

Halihazırda 4 prototipinin olduğu belirtilen Gökbey genel maksat helikopterinin, sertifikasyon uçuşlarına devam ettiği kaydeden Serdar Demir, sertifikasyon aşamasından sonra seri üretime geçileceğini ifade etti.

GÖKBEY Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında, milli olarak geliştirilen askeri ve sivil hafif sınıf prototip helikopterleri için kokpit ekipmanları, otomatik uçuş kontrol bilgisayarı, durum izleme bilgisayarı, görev ve uçuş yönetim yazılımları sivil sertifikasyona uygun olarak ASELSAN tarafından geliştirilerek helikopterlere entegrasyonu yapılıyor.

Şubat 2021’de, TEI TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, 2024’ten sonra milli GÖKBEY helikopterimizin milli motorumuz ile uçacağını açıklamıştı.

Prof. Dr. Temel Kotil, helikopterin 2022’de teslim edilmeye başlanacağını duyurmuştu. Kotil yaptığı açıklamada, "T-625 Gökbey cephe arkası bir helikopter. Kendi klasmanında İtalyan Leonardo’nun yaptığı benzer bir helikopter var. İnşallah biz ondan daha çok satacağız 1 yılda. Daha teslimatlar başlamadı. Gökbey’in ilk teslimatını 2022’de yapacağız" ifadelerine yer vermişti.

Kotil ayrıca Gökbey’in 4. prototipin üretim aşamasında olduğunu açıklamıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahkemeden Necati Şaşmaz kararı
Medya

Mahkemeden Necati Şaşmaz kararı

Anadolu 2. Aile Mahkemesi, Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini oynayan Necati Şaşmaz ile ilgili kararını verdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'WhatsApp' için son uyarı! Madde madde açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'WhatsApp' için son uyarı! Madde madde açıkladı

WhatsApp’ın yeni gizlilik güncellemesini kabul eden vatandaşlarla ilgili Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'tan uyarı ..
Uyanış'ın yıldızı Mehmet Özgür bomba bir diziyle geliyor
Medya

Uyanış'ın yıldızı Mehmet Özgür bomba bir diziyle geliyor

TRT1'in reyting rekorları kıran dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da Nizamülmülk karakterini oynayan usta oyuncu Mehmet Özgür, yine herkesi derin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay