Yerli firma Europower Enerji, mükemmel 600 kW şarj aletleri ve cihazları üretecek! Ne zaman bir bir sorgulandı

Europower Enerji, kendi geliştirdiği AC ve DC şarj ünitelerini yakında üretmeye başlayıp piyasaya süreceğini açıkladı. Şarj çözümlerinde 'Addmore' markasıyla faaliyet gösterecek firma AC ünitelerde 22 kW'a, DC şarjda ise 600 kW gibi oldukça yüksek hızlara çıkmayı planlıyor.

2023 yılında Güç Transformatörü üretimi yatırımına başlayan Europower Enerji, 2025 yılının ilk yarısında faaliyete geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Firma aynı zamanda güneş paneli üretim kapasitesini arttırmak ve güneş panellerinde kullanılan endüstriyel inverterleri üretmek için de çalışmalarını sürdürüyor.

Europower Enerji'nin (EUPWR) Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklaması şöyle:

"2023 yılında başladığımız Güç Transformatörü Üretimi yatırımımızın 2025 yılı ilk yarısında faaliyete geçmesi hedeflenmektedir. Yatırım maliyetinin 45-50 milyon USD olacağı düşünülmektedir. Geçiş döneminden sonra Güç Transformatörü Üretiminin yıllık hasılat katkısının 150-200 milyon USD olması beklenmektedir.

2024 yılında, 10.000 adet yıllık üretim kapasitesi olan Dağıtım Transformatörü Fabrikası'nın yıllık üretim kapasitesinin 20.000 adete çıkartılması hedeflenmektedir.

2024 yılı başında inşası tamamlanan 20.000 m 'lik kapalı alana sahip tesisimizde güneş paneli üretim kapasitesinin artırılması hedefenmektedir. (Konjonktürel gelişmelere göre stratejik iş plânlarımız değiştirilebilir ve faaliyete hazır bu tesiste PV TopCon Cell üretimi gerçekleştirebilir.)

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AR-GE çalışmaları bitirilen, çatı ve arazi tipi güneş santrallerinde kullanılacak endüstriyel invertörlerin üretimine geçilecektir. Geçiş döneminden sonra yıllık hasılat katkısının 15 milyon USD civarında olacağı beklenmektedir.

2024 yılı sonuna kadar tüm tesislerimizin çatı ve otopark güneş enerjisi santralleri tamamlanacaktır. Bu sayede şirketlerimizin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin büyük kısmı kendi üretimimiz ile karşılanarak enerji maliyetlerimiz büyük ölçüde düşürülecektir.

2024 yılında, AG ve OG Akım Gerilim Trafosu üretim kapasitesi aylık 3.000 adet olacak şekilde artırılacaktır. Yıllık hasılat katkısının 10-12 milyon USD aralığında olması beklenmektedir. Kapasite artışındaki asıl amaç üretimde dışa bağımlılığı azaltmak ve üretim hızımızı artırmaktır.

AR-GE projesi olarak çalışılan AC ve DC EV Şarj Cihazlarının tasarım süreçleri tamamlanmış ve ürünler geliştirilerek ticari ürün durumuna getirilmiştir. 2024 yılında, 22 kV'ya kadar AC şarj üniteleri ve 600 kV'ya kadar DC şarj üniteleri ‘ADDMORE’ markası altında üretilecek ve piyasaya sunulacaktır."