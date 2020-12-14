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Sağlık Yerli firma duyurdu: Koronavirüsten 30 gün koruyor
Sağlık

Yerli firma duyurdu: Koronavirüsten 30 gün koruyor

Türkiye'de yerli bir firma, 30 güne kadar koruyan maske ürettiğini bildirdi. Maskenin virüsün girişini engelleyerek değil, virüsü öldürerek bulaşıyı engellediği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 22:30:00 -
Yerli firma duyurdu: Koronavirüsten 30 gün koruyor

Yerli bir firma, 30 güne kadar koruyan maske üretti. SMF30 adındaki maske, 4 katmandan oluşuyor.

NTV'nin haberine göre, maskede en alt ve en üst katmanlarda, nonwoven adı verilen örülmemiş, dokuma işlemi yapılmamış, antibakteriyel koruyuculuğa sahip özel bir kumaş kullanıldığı belirtildi.

Maskenin tek yıkamada 30 güne kadar koruyuculuğunu sürdürdüğü ve 10 kereye kadar yıkanarak yeniden kullanılabildiği bildirildi.

Mega İç ve Dış Ticaret Mümessillik Şirketi Genel Müdürü Gonca Neriman Taşar, maskeyi Kovid-19 dahil olmak üzere bütün zararlı patojenlerin yayılmasını engellemek amacıyla ürettiklerini ifade etti.

Taşar, maskenin virüsün girişini engelleyerek değil, virüsü öldürerek bulaşıyı engellediğini ve virüs, mikrop, mantar gibi hedef mikroorganizmaları yüzde 99 virgül 99 oranında öldürdüğü bilgisini paylaştı.

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