Yağış, Rüzgâr, Risk… Meteoroloji'den Türkiye geneli için kritik uyarılar
Gündem

Yağış, Rüzgâr, Risk… Meteoroloji’den Türkiye geneli için kritik uyarılar

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yağış, Rüzgâr, Risk… Meteoroloji’den Türkiye geneli için kritik uyarılar

Türkiye genelinde çok bulutlu hava etkisini artırırken, birçok bölgede yağış, kuvvetli rüzgâr ve yer yer risk oluşturan meteorolojik olaylar bekleniyor. Meteoroloji’den gelen uyarılar; buzlanma, toz taşınımı ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Ülke genelinin çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

 

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise yurdun batı kesimleri ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 6
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 7
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 19
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9
Trabzon: Çok bulutlu, doğu kıyıları yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

