SON DAKİKA
Ekonomi Avrupa borsaları günü böyle kapadı
Ekonomi

Avrupa borsaları günü böyle kapadı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Avrupa borsaları günü böyle kapadı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı. Avrupa piyasalarında ise bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararları takip edilirken, her iki bankanın da politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,03 artışla 617,31 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,15 artarak 10,341.56 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 değer kazanarak 24,784.92 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 yükselerek 8,181.17 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,05 artışla 46,005.21 puana ulaştı.

Avro ve dolar paritesi, TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,388 düşüşle 1,18 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasının yol açtığı belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına yönelik beklentiler yatırımcıların odağında bulunuyor.

 

Avrupa piyasalarında ise bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararları takip edilirken, her iki bankanın da politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da perakende satışlar aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı ve bir önceki ayda yaşanan yüzde 0,5'lik düşüşe kıyasla iyileşme olduğu görüldü.

İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocakta 51,8 puanla son 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde ise imalat PMI, ocak ayında 0,7 puan artarak 49,5 seviyesine yükseldi.

