Epstein skandalında Tom Barrack da çıktı: Çocuğun fotoğrafını gönder! Beni gülümset

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin yayımladığı yaklaşık 20 bin sayfalık Jeffrey Epstein'e ait e-posta koleksiyonunda, 2016 tarihli bir yazışmada ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'a, "Senin ve çocuğun fotoğraflarını gönder… Beni gülümset" ifadelerini kullandığı görüldü.

Tom Barrack, o tarihte henüz ABD'nin Türkiye Büyükelçisi değildi. Epstein'ın bu talebinin hangi bağlamda yapıldığı veya bahsedilen "çocuğun" kim olduğu belgelerde yer almıyor. Ancak iddialara göre bu çocuk da kaçırılan ve tecavüze uğrayan çocuklardan biri.

Dış basında belgelerde yer alan bu tür bilgilerin "rahatsız edici ve şüphe uyandırıcı" olduğu vurgulanırken, uzmanlar ve gazeteciler, belgelerdeki bağlamın eksik olmasının yanıltıcı değerlendirmelere yol açabileceğini belirtiyor.

Yeni belgelerde ünlü şarkıcı Rihanna'nın da Epstein'e gönderdiği video ve Epstein'i aradığını gösteren ekran görüntüleri ifşa oldu. Sosyal medyada yayınlanan Rihanna görüntüleri için ‘doğruluğu teyit edilmedi, dikkatli olunmalı’ uyarıları yapılıyor.