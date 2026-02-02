  • İSTANBUL
Dünya Epstein skandalında Tom Barrack da çıktı: Çocuğun fotoğrafını gönder! Beni gülümset
Dünya

Epstein skandalında Tom Barrack da çıktı: Çocuğun fotoğrafını gönder! Beni gülümset

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Epstein skandalında Tom Barrack da çıktı: Çocuğun fotoğrafını gönder! Beni gülümset

Jeffrey Epstein dosyalarının yeni bölümünde ünlü şarkıcı Rihanna ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın ismi de ortaya çıktı. Belgelerde Epstein'ın 2016 yılında Barrack'a, "Senin ve çocuğun fotoğraflarını gönder… Beni gülümset" ifadelerini kullandığı görülürken bahsedilen çocuğun kim olduğu açıklanmasa da kaçırılıp tecavüze uğrayan çocuklardan biri olduğu iddia ediliyor.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin yayımladığı yaklaşık 20 bin sayfalık Jeffrey Epstein'e ait e-posta koleksiyonunda, 2016 tarihli bir yazışmada ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'a, "Senin ve çocuğun fotoğraflarını gönder… Beni gülümset" ifadelerini kullandığı görüldü.

Tom Barrack, o tarihte henüz ABD'nin Türkiye Büyükelçisi değildi. Epstein'ın bu talebinin hangi bağlamda yapıldığı veya bahsedilen "çocuğun" kim olduğu belgelerde yer almıyor. Ancak iddialara göre bu çocuk da kaçırılan ve tecavüze uğrayan çocuklardan biri.

Dış basında belgelerde yer alan bu tür bilgilerin "rahatsız edici ve şüphe uyandırıcı" olduğu vurgulanırken, uzmanlar ve gazeteciler, belgelerdeki bağlamın eksik olmasının yanıltıcı değerlendirmelere yol açabileceğini belirtiyor.

Yeni belgelerde ünlü şarkıcı Rihanna'nın da Epstein'e gönderdiği video ve Epstein'i aradığını gösteren ekran görüntüleri ifşa oldu. Sosyal medyada yayınlanan Rihanna görüntüleri için ‘doğruluğu teyit edilmedi, dikkatli olunmalı’ uyarıları yapılıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Çağırsana dış işlerine?

Çağırsanıza o zaman bu o. çocuğunu dış işlerine, persona non grata ilan edip, ziktir edip kovasanıza ülkeden? Yemiyo mu?

Keremoviç

Bu ABD lilerin tamamı sapık galiba....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
