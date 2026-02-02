Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: 100 milyar liralık finansman paketini devreye alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalar yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

İnsanlarımızın manevi duyguların ziyadeleştiği, gönüllerimizin iyiliklere, güzelliklere yöneldiği bu mubarek gün ve gecelerin bizi birbirimize daha sıkı bağlamasını, kardeşliğimizi daha da pekiştirmesini diliyorum. Yeni dönemin eğitim camiamız, evlatlarımız ve aileler için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Hangi makamda olursak olalım hiçbir ayrım yapmadan Türkiye için aşkla koşacağımızın sözünü vermişti. 23 yıldır milletimize olan ahdimize sadık kalıyoruz. 23 yıldır 86 milyonun her bir ferdine hizmetkârlık ediyoruz. Ana muhalefet partisi gibi 'Atam izindeyiz' deyip yılın tamamında izin yapanlardan, maaşlarını alamayan emekçi kardeşlerimiz eylemdeyken tropik adalarda keyif çatanlardan değiliz. Son kabine toplantımızdan bu yana millete ve memlekete hizmet yolunda çalışmalarımızı büyük bir coşkuyla devam ettirdik. Dış politikada Suriye ve İran bağlamında kritik gelişmeleri takip ederken içeride de eser siyasetimizi hız kesmeden sürdürdük.

22 Ocak'ta Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu'nun olağanüstü genel kuruluna iştirak ederek iş dünyamızla bir araya geldik. 6 federasyon, 60 dernek ve 10 bine yakın üyesiyle TÜGİK ekonomimize çok önemli katkılar yapıyor. 24 Ocak'ta ise toplu açılışlarımızı gerçekleştirmek, yeni konutlarımızın anahtar teslim ve kura çekimlerini icra etmek üzere efeler şehri Aydın'ımızın misafiri olduk. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Aydın merkez ve ilçelerinde inşa edeceğimiz toplam 6 bin 973 konutun kuralarını çektik. Ege'nin incisine çok yakışan Aydın Şehir Hastanesi'nin kurdelesini kesmek suretiyle Aydınlı vatandaşlarımızın hizmetine verdik.

Ziyaretimizde Aydın Büyükşehir Belediyemizin projelerini de hizmete aldık. Tüm bakanlarımızı, kurumlarımızı özellikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Bundan sonra Aydın'a engel tanımayacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörümüzün temsilcilerine ödüllerini tevcih ettik.

Firmalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı gün Nijerya Cumhurbaşkanı ve heyetini külliyemizde ağırladık. Afrika kıtasıyla ilişkilerimiz hamdolsun her alanda güçleniyor. Kıtadaki büyükelçilik sayımızı 44'e çıkardık, hedefimiz ise 50. Türk yükleniciler Afrika'da 100 milyar doları bulan 2 binden fazla projeyi üstlenmiş durumda. 2025 yılında kıtayla dış ticaret hacmimiz yüzde 10 artışla 35 milyar dolara yaklaştı. Türk üniversitelerinde kıtanın farklı köşelerinden on binlerce öğrenci eğitim alıyor. Türkiye mezunları Afrika'nın birçok ülkesinde siyaset, iş dünyası, akademi, sivil topluma her alanda aktif görevler üstleniyor.

Türk dünyası 2 trilyon dolarlık ekonomik hacme ulaştı

Türkiye'nin dış politikasında Türk dünyası müstesna bir konuma sahiptir. Yaklaşık 300 milyon nüfusa, 4,5 milyon kilometrekarelik alana ve 2 trilyon dolarlık ekonomik hacme ulaşan Türk dünyası çok ciddi gücü ve potansiyeli temsil etmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında hayata geçirdiğimiz projelerle bu devasa potansiyeli en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Özbekistan Cumhurbaşkanı sayın Şevket Mirziyoyev 29 Ocak'taki ziyareti ayrıca anlamlıydı. 10 yeni anlaşma imzaladık. Özbekistan'la ikili ticaret hacmimizi son 10 yılda tam 3 kat artırdık. 5 milyar dolarlık yeni hedefimize inşallah yakında ulaşacağız.

30 Ocak'ta yapımı tamamlanan bölünmüş yayınlarımız 30 bininci kilometresinin hizmete almamızın gururunu yaşadık. Yalnızca 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıydı. Ülkemiz genelinde büyük bir ulaşım seferberliği başlatarak bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 30 bin 49 kilometreye, bölünmüş yollarla birbirimize bağlanan şehirlerimizin sayısını da 77'ye çıkardık. Bu yatırımlara karşı çıkan hizmet ve eser düşmanı zihniyete rağmen başardık. Yol medeniyettir, yol ufuktur, yol vizyondur, yol demek ulaşım, sanayi, üretim, turizm, kalkınma demektir. Bölünmüş yol ve otoyol yatırımlarımız her yıl 303 milyar liralık ekonomik fayda sağlıyor. Senede 6,3 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçiliyor. Yol kusurlarından kaynaklı kazalar hamdolsun neredeyse sıfıra indi.

Kişi başı gecelik harcamada da rekor kırıldı

Daha çok yol yaparsak trafik daha çok sıkışır, argümanıyla beceriksizliklerini örtmeye çalışanların bunları öğrenmesi gerekiyor. Ulaştırmada da hedeflerimiz büyük. 30 bin 49 kilometre olan yol ağımızı ilk aşamada 31 bin 250 kilometreye ardından da 38 bin kilometreye çıkaracağız. Yolsuzluklarla yolunu bulanlara rağmen biz milletimiz için yeni yollar inşa etmeye Türkiye'nin yolunu ve ufkunu açmaya sabırla devam edeceğiz.

Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı 2025 yılını enflasyondan ihracata temel ekonomik göstergelerde ümit var şekilde kapatmıştı. Açıklanan veriler turizmde de yüzlerimizin gülmesine vesile oldu. Türk turizmi 2025 yılını rekorla tamamladı. 2025 yılında turizm gelirimiz yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar doları aştı. Bu rakamla 64 milyar dolarlık hedefimizin üstüne çıktık. Kişi başı gecelik harcamada da rekor kırıldı. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması yüzde 5,2 artışla 114 dolara yükseldi.

100 milyar liralık dev müjde

Tüm imalat sanayi işletmelerine 100 milyar liralık finansman paketini devreye alıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...