Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Temkinli yükseliş! Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Temkinli yükseliş! Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 43,51 liradan, euro 51,60 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

#1
Foto - Temkinli yükseliş! Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

#2
Foto - Temkinli yükseliş! Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 43,3865, satışta 43,5603 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,3110, satışta 43,4846 lira olarak belirlemişti.

#3
Foto - Temkinli yükseliş! Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3630 ve dolar/yen paritesi 155,7 düzeyindeydi.

#4
Foto - Temkinli yükseliş! Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

Dolar yeni güne nasıl başladı? Yeni günde Dolar/TL 43,4718 (alış) 43,5132’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,6083 TL seviyelerinde seyrediyor.

#5
Foto - Temkinli yükseliş! Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
