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Teknoloji Yerli e-posta servisinden müthiş çıkış!
Teknoloji

Yerli e-posta servisinden müthiş çıkış!

Yerli e-posta YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı. Kolay erişim imkanı ve sade tasarımıyla öne çıkan YaaniMail, çevrimdışı e-posta hizmeti de sunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 20:29:00 -
Yerli e-posta servisinden müthiş çıkış!

Geçen yıl kullanıma sunulan yerli ve milli e-posta servisi YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı.

Turkcell’in geçen yıl kullanıma sunduğu yerli ve milli e-posta servisi YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştığı açıklandı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, YaaniMail’in kullanıcı verilerinin yurt içindeki veri merkezlerinde güvenle tutulduğunu belirtti.

Turkcell olarak önceliklerinin her zaman, müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak olduğunu vurgulayan Murat Erkan, “Özellikle pandemi döneminde müşterilerimizden gelen taleplerin başında veri güvenliği geliyor. Tamamen yerli ve milli teknolojiyle geliştirdiğimiz YaaniMail platformunda toplanan verileri, Türkiye’de bulunan yüksek güvenlikli veri merkezlerimizde ve kendi sunucularımızda saklıyoruz” dedi.

Kurumsal müşterilerin, internet üzerinden kolaylıkla satın alınabilen YaaniMail’de sahip oldukları alan adları üzerinden de e-posta hesapları oluşturabildiklerini kaydeden Erkan, “Hem bireysel hem kurumsal ihtiyaçlara uygun hazırlanan servis; iOS, Android uygulamaları ya da farklı tarayıcılar üzerinden sade tasarımıyla kolayca kullanılabiliyor. Turkcell veri merkezlerindeki sunucularda şifreli saklanan YaaniMail e-postaları, kullanıcılardan ek bir ücret talep etmeden onlara; beyaz-kara listeleme, karantina, antivirüs, antispam ve kurumsal imza gibi hizmetler sunuyor” diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, kolay erişim imkanı ve sade tasarımıyla öne çıkan YaaniMail, kurumsal müşterilerinin en çok ihtiyaç duyduğu araçları da ücretsiz sunuyor. Yerli e-postada sunulan hizmetler arasında yasal metin, imza, feragatname gibi özellikler yer alıyor. Yerli e-postada kullanıcılar, diğer birçok e-posta servisinden farklı olarak, antispam ve antivirüs güvenlik katmanından ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Başka birçok e-posta servisiyle uyumlu şekilde çalışan yerli e-posta hizmetine kolayca geçiş yapılabiliyor. Yerli e-posta Kurumsal e-posta servisini ister yerinde kurulum talep ederek, istenirse de bulut üzerinden anında kullanıma başlamak mümkün. Web üzerinden erişilebilen Kurumsal Yönetim Paneli ile kullanıcılar alan adlarını tanımlayıp e-posta hesaplarını kolayca oluşturup yönetmeye başlayabiliyor.

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