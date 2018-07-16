Yerli domates 5 TL'den satışa sunuldu

Cilt ve sağlık açısından birçok faydası bilinen pembe domates, yaz aylarında sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar’da domates satıcılığı yapan İbrahim Yıldız, fiyatların gün geçtikçe daha çok yükseleceğini belirterek, “Pembe domateslerimiz, Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyünden geliyor. Kilosunu şuanda 5 TL’ye satıyoruz.

Domatese talep var, fakat fiyat yüksek geliyor. Şuanda tüm Bilecik ve her yerde hastalık varmış ,bu yüzden ihracat olayı da girmiş Çaltı bölgesine. O yüzden fiyatlar daha da yükselecek. Bunun önüne geçmemiz mümkün değil, çünkü arz talep meselesi” dedi.