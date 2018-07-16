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Yerli domates 5 TL'den satışa sunuldu

Yerli pembe domates kilosu 5 TL’den satışa sunuldu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:32
Yerli domates 5 TL'den satışa sunuldu

Cilt ve sağlık açısından birçok faydası bilinen pembe domates, yaz aylarında sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

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Merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar’da domates satıcılığı yapan İbrahim Yıldız, fiyatların gün geçtikçe daha çok yükseleceğini belirterek, “Pembe domateslerimiz, Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyünden geliyor. Kilosunu şuanda 5 TL’ye satıyoruz.

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Domatese talep var, fakat fiyat yüksek geliyor. Şuanda tüm Bilecik ve her yerde hastalık varmış ,bu yüzden ihracat olayı da girmiş Çaltı bölgesine. O yüzden fiyatlar daha da yükselecek. Bunun önüne geçmemiz mümkün değil, çünkü arz talep meselesi” dedi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:32
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