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Aktüel Yerli Dijital yayın platformu Türk şirket GAİN satıldı! Türkiye'de holdingler peşinden koştu bakın kim aldı!
Aktüel

Yerli Dijital yayın platformu Türk şirket GAİN satıldı! Türkiye'de holdingler peşinden koştu bakın kim aldı!

Yeniakit Publisher
2023-04-25 22:09:00 - 2023-04-25 22:13:26
Yerli Dijital yayın platformu Türk şirket GAİN satıldı! Türkiye'de holdingler peşinden koştu bakın kim aldı!

2020 yılının Aralık ayında Türkiye'nin yüzde yüz yerli yatırımla kurulan dijital yayın platformu olarak yayın hayatına başlayan GAİN, RAMS Türkiye Grubu'na satıldı. GAİN’in Kurucusu Gözde Akpınar, satışla ilgili yaptığı açıklamada "Bugün itibarıyla GAİN’in bütün hisselerinin Rams Türkiye tarafından satın alınması için el sıkışmış bulunmaktayız" dedi

GAİN; başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere, sağlık, mobilya sektöründe de çeşitli projelere imza atan RAMS Türkiye Grubu'na satıldı.

2020 Aralık'ta Türkiye’nin yüzde yüz yerli yatırımla kurulan dijital yayın platformu olarak yayın hayatına başlayan GAİN, Rams Türkiye Grubu tarafından satın alındı. Rams Türkiye, bu satın almayla birlikte GAİN hisselerinin tamamını bünyesine kattı. İlgili satın alma süreci kapsamında GAİN’in Kurucusu Gözde Akpınar, 1 Haziran tarihine kadar yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam edecek.

Gözde Akpınar gerçekleşen satın alma ile ilgili “Üç yıldan fazla bir süredir devam eden GAİN yolculuğumuzda, önemli bir karar aldık. Hepimizin ortak mücadelesiyle, sıfırdan bugünlere getirdiğimiz şirketimiz artık yeni bir döneme giriyor. Bugün itibarıyla GAİN’in bütün hisselerinin Rams Türkiye tarafından satın alınması için el sıkışmış bulunmaktayız. Türkiye’nin yüzde yüz yerli yatırımla kurulan dijital platformu olan GAİN için ilk günden beri hayalimiz, ülkemizden globale açılan bir marka yaratmaktı. Global dev rakiplerimizin olduğu sektörde, bize inanan ekibimiz ve iş ortaklarımızla birlikte farklı işler yaparak izleyicilerimiz ile birbirimizi daha iyi anlayarak güçlü bir bağ kurduk. Bu satışın ülkemiz için hayırlı olmasını ve bu bağın gelişerek sürmesini diliyorum” dedi.

1 Haziran tarihine kadar görevinin başında kalacağı bilgisini paylaşan Gözde Akpınar, sözlerine “Bundan sonraki süreçte GAİN yine aynı yenilikçi ve kaliteli içerilerini hız kesmeden devam ettirirken, GAİN’in bugüne gelmesinde büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarımızla yola devam edileceği bilgisini de paylaşmak isterim” cümlelerini ekledi.
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