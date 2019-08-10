Yerli cins kurban etleri daha lezzetli

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıkların cinsleri ve lezzetleri de vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar birçok konuda kasaplardan görüş alıyor. Eskişehir’de 32 yıldır kasaplık yapan Hikmet Mutlu, kurbanlık cinslerinin lezzetlerinin farkı olduğunu vurguladı. Mutlu, vatandaşların lezzetli et için kasaplardaki etlerin cinsine göre hayvanları seçerek almaları gerektiğini söyleyerek, "Lezzetli et isteyen, yerli cinsleri tercih etmeli. Alaca ve kırmaları lezzetli olur. Düve eti olursa biraz yağlı olur, ama onun da lezzeti güzel olur yumuşak olur. Bunlar yerli cinsler. Daha önceleri ithal cins olan ancak zamanla yerlileştirilen Montofonu da yerli sayacaksak o da lezzetlidir, onun da lezzeti kırma olmasından dolayı iyidir, lezzetini bizim yerli cinsten alır. Angus gibi ithal cinsler yağsız olur, ama eti lezzetli mi tartışılır. Yıllardır kasaplık yapan ve tadan biri olarak bana göre lezzetli değil" şeklinde konuştu.

"İthal cinsler çabuk bozuluyor"

Yerli ve ithal cinslerin saklama ömürlerinin karşılaştırmasını da yapan Hikmet Mutlu, "Yerli cins olan Alaca eti ayrı olarak sıcağa daha dayanıklı, eti daha uzun süre saklanabilir. Öteki yabancı türler ise daha çabuk bozuluyor" ifadelerini kullandı.