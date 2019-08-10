0553 313 94 23

Yerli cins kurban etleri daha lezzetli

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıkların cinsleri ve lezzetleri de vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:51
Yerli cins kurban etleri daha lezzetli

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıkların cinsleri ve lezzetleri de vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.


Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar birçok konuda kasaplardan görüş alıyor. Eskişehir’de 32 yıldır kasaplık yapan Hikmet Mutlu, kurbanlık cinslerinin lezzetlerinin farkı olduğunu vurguladı. Mutlu, vatandaşların lezzetli et için kasaplardaki etlerin cinsine göre hayvanları seçerek almaları gerektiğini söyleyerek, "Lezzetli et isteyen, yerli cinsleri tercih etmeli. Alaca ve kırmaları lezzetli olur. Düve eti olursa biraz yağlı olur, ama onun da lezzeti güzel olur yumuşak olur. Bunlar yerli cinsler. Daha önceleri ithal cins olan ancak zamanla yerlileştirilen Montofonu da yerli sayacaksak o da lezzetlidir, onun da lezzeti kırma olmasından dolayı iyidir, lezzetini bizim yerli cinsten alır. Angus gibi ithal cinsler yağsız olur, ama eti lezzetli mi tartışılır. Yıllardır kasaplık yapan ve tadan biri olarak bana göre lezzetli değil" şeklinde konuştu.


"İthal cinsler çabuk bozuluyor"


Yerli ve ithal cinslerin saklama ömürlerinin karşılaştırmasını da yapan Hikmet Mutlu, "Yerli cins olan Alaca eti ayrı olarak sıcağa daha dayanıklı, eti daha uzun süre saklanabilir. Öteki yabancı türler ise daha çabuk bozuluyor" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En acı bayram
    1. En acı bayram
    2. Türkiye'deki tüm noterler dijital..
    3. Belediyeyi göreve çağırıyorum
    4. Akkent’e sıcak asfalt
    5. Vali’den sürücülere ceviz ezmeli..
    6. Bakıcı kadın, merdivenlerde ölü olarak..
    7. Başkan Özcan: “Bayramların özünde..
    8. Tuğgeneral Necati Gündüz: Yemin..
    9. MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail..
    10. Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
    11. El Paso katliamcısı Crusius: “Hedefim..
    12. KKTC Başbakanı Tatar’dan Kurban..
    13. Ucuz tatlı yiyip sağlığınızdan olmayın
    14. İstanbul, Erasmus+ projelerinde ilk..
    15. Turizm kentlerinde bayram yoğunluğu,..
    16. Egzoz bakımı hem çevreyi, hem de araç..
    17. Denizli’de dolmuş ücretlerine zam..
    18. Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimleri için..
    19. Toruntay: ”Birlikte yürümeye ve..
    20. İranlı İnsagram - YouTube fenomeni,..
    21. Futbol topuna "kadın eli" değdi
    22. Şehit annesinden yürek burkan mezarlık..
    23. Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
    24. Ağrı’da bıçak bileme noktalarında..
    25. Vali’den sürücülere: Kurallara mutlaka..
    26. Milletvekili Kahtalı’dan Kurban..
    27. Başkan Güder, ‘Dünya Kitap Okumayı..
    28. Bahçeli'nin çağrısı sonrası İYİ..
    29. Milletvekili Fendoğlu’ndan bayram..
    30. Mezarlıklara ücretsiz servis,..
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz