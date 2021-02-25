Bilim insanları toplumların yüzde 60’ı ile yüzde 70’inin aşılanmasının koronavirüs salgınının bitmesi açısından son derece önemli olduğunu belirtiyor. Tüm dünya aşı tedariki konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Ülkemiz bu noktada erken hareket ederek milyonlarca doz aşıyı Türkiye’ye getirdi. Ancak herkesin aşılanabilmesi ve aşı savaşlarından olumsuz etkilenilmemesi için yerli ve milli aşı büyük önem taşıyor. Ülkemizde 17 ayrı aşı çalışması sürüyor. Peki, yerli korona aşısı kime ne zaman yapılacak?

Yerli aşının ismi ne? Yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Erciyes Üniversitesi’nde faz 2 çalışmaları 10 Şubat’ta başladı. İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, sosyal medya hebandan yaptığı açıklamada 52 gönüllüye aşı yapıldığını ve ciddi bir yan etki görülmediğini belirtti.

Yerli aşının faz 3 çalışmalarının nisan-mayıs aylarında gerçekleşmesi bekleniyor. Yaz sonunda ise yerli aşının uygulanabileceği tahmin ediliyor. Erciyes Üniversitesi’nin geliştirdiği aşının ismi ise ERUCOV-VAC…