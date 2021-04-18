Yerli aşıdan müjdeli haber!

Kayseri Erciyes Üniversitesi akademisyenleri, yeni tip koronavirüse karşı geliştirdikleri yerli aşıyı bir an önce üretmek için gece gündüz çalışıyor.

Faz-1'de yakalanan başarıdan sonra, faz-2 çalışmaları da başarı ile tamamlandı.

Faz-1'de 45, Faz-2'de 250 gönüllüye uygulanan yerli ve milli aşıda herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı bildirildi.

TRT Haber'in haberine göre; son aşama olan faz-3'ün uygulanması için de çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Daha kapsayıcı olan faz-3 aşaması, uluslararası ölçekte yürütülecek ve binlerce gönüllü üzerinde uygulanacak.

Bu süreç de başarıyla tamamlanırsa Türkiye yerli aşısına kavuşacak.