  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Yerli aşıdan müjdeli haber!
Sağlık

Yerli aşıdan müjdeli haber!

Erciyes Üniversitesi'nde yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı adayının faz-2 çalışmalarının da başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 18:15:00 -
Yerli aşıdan müjdeli haber!

Kayseri Erciyes Üniversitesi akademisyenleri, yeni tip koronavirüse karşı geliştirdikleri yerli aşıyı bir an önce üretmek için gece gündüz çalışıyor.

Faz-1'de yakalanan başarıdan sonra, faz-2 çalışmaları da başarı ile tamamlandı.

Faz-1'de 45, Faz-2'de 250 gönüllüye uygulanan yerli ve milli aşıda herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı bildirildi.

TRT Haber'in haberine göre; son aşama olan faz-3'ün uygulanması için de çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Daha kapsayıcı olan faz-3 aşaması, uluslararası ölçekte yürütülecek ve binlerce gönüllü üzerinde uygulanacak.

Bu süreç de başarıyla tamamlanırsa Türkiye yerli aşısına kavuşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dijital para borsasının kalbi Malta'da atıyor! 14 milyon Türk'ün parası burada
Ekonomi

Dijital para borsasının kalbi Malta'da atıyor! 14 milyon Türk'ün parası burada

Sahibi, ortağı, çalışanı dahi bilinmeyen kripto paralara her gün milyon dolarlar akıtılıyor. Dijital para borsasının kalbi ise Malta’daki bu..
Büyük skandal ortaya çıktı! Bosna'yı resmen haritadan silecekler... Dikkat çeken Türkiye detayı
Dünya

Büyük skandal ortaya çıktı! Bosna'yı resmen haritadan silecekler... Dikkat çeken Türkiye detayı

Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenmeye hazırlanan Slovenya Başbakanı'nın, Bosna Hersek’in parçalanmasını öngören bir belgeyi AB Konsey..
İbo Show’da tepki çeken olay! ‘Rol model’ olarak yutturulan Deniz Seki şaşkına döndü
Medya

İbo Show’da tepki çeken olay! ‘Rol model’ olarak yutturulan Deniz Seki şaşkına döndü

Reytinglerde fırlamak için dansöz oynatan İbo Show’da tepki çeken olay yaşandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay