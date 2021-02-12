  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yerli aşıdan müjde
Gündem

Yerli aşıdan müjde

Türkiye’de çalışmaları devam 16 aşıdan en ileride olanı Erciyes Üniversitesi’nin geliştirdiği Kovid-19 aşısından müjdeli haber geldi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Faz-1 sonuçlarının beklenenin de üzerinde olduğunu, güvenlik ve etkinlik açısından çok olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 10:04:00 -
Yerli aşıdan müjde

 Mustafa Şaşmaztürk  Ankara 

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının Faz-2 çalışmaları kapsamında ilk doz uygulamaları yapıldı. 5 Kasım 2020’de Faz-1 çalışmalarına başlanan inaktif aşı adayının Faz-2 çalışması kapsamındaki ilk dozu dün gönüllülere uygulandı. Faz-2 çalışmaları hakkında Akit’e özel açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sonuçların ümit verici olduğunu söyledi. Prof. Çalış, “Faz-1 çalışmalarımızda çok iyi sonuçlar aldık. Güvenlik ve etkinlik açısından çok iyi verilere sahibiz. Asıl etkinliği Faz-2 çalışmalarında göreceğiz. Faz-1’den çıkan sonuçlar bizi ümitlendirdi. Beklediğimizin de üstünde bir etkinlik çıktı. Faz-3 çalışmalarımız ise Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülecek. Aşımız protokol kapsamında Sağlık Bakanlığı ve TUSEB’in aşısı. Çünkü biz Sağlık Bakanlığı ve TUSEB’in desteği ile aşı merkezimizde bu aşı gerçekleştirildi. İnşallah Faz-3 çalışmaları daha hızlı ve geniş bir şekilde yapılacak. Bin etkin ve güvenilir yerli aşımıza kavuşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

250 gönüllüye uygulanacak

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERAGEM) geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşı adayının faz-2 çalışmaları kapsamında ilk dozu Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) bir gönüllüye uygulandı. Aday aşının faz-2 doz uygulama gönüllüsü yaptığı açıklamada aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, yerli aşının gurur verici olduğunu söyledi. Aşı, Faz-2 çalışmaları kapsamında toplam 250 gönüllüye uygulanacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’den bir skandal çağrı daha: Türkiye elinde tutmamalı
Dünya

ABD’den bir skandal çağrı daha: Türkiye elinde tutmamalı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın ardından bir yetkiliden daha Türkiye açıklaması geldi. ABD'den gelen so..
Yunan spiker böyle isyan etti: Biz mermiyi bile ithal ederken Türkler balistik füze yapıyor
Gündem

Yunan spiker böyle isyan etti: Biz mermiyi bile ithal ederken Türkler balistik füze yapıyor

Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Biz mermiyi bile dışarıdan ithal ederken Türkler balistik ..
Şehitlerimiz var! Büyük operasyon: TSK bölgeyi kuşattı, SİHA'lar ve F-16'lar vuruyor
Gündem

Şehitlerimiz var! Büyük operasyon: TSK bölgeyi kuşattı, SİHA'lar ve F-16'lar vuruyor

Terör örgütü PKK'nın kışın mağaralarına saklandığı, Kandil ile Sincar'a 120 km mesafedeki Gara'da; 3’ü üst düzey olmak üzere 19 terörist öld..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay