Yerli aşıdan müjde

Mustafa Şaşmaztürk Ankara

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının Faz-2 çalışmaları kapsamında ilk doz uygulamaları yapıldı. 5 Kasım 2020’de Faz-1 çalışmalarına başlanan inaktif aşı adayının Faz-2 çalışması kapsamındaki ilk dozu dün gönüllülere uygulandı. Faz-2 çalışmaları hakkında Akit’e özel açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sonuçların ümit verici olduğunu söyledi. Prof. Çalış, “Faz-1 çalışmalarımızda çok iyi sonuçlar aldık. Güvenlik ve etkinlik açısından çok iyi verilere sahibiz. Asıl etkinliği Faz-2 çalışmalarında göreceğiz. Faz-1’den çıkan sonuçlar bizi ümitlendirdi. Beklediğimizin de üstünde bir etkinlik çıktı. Faz-3 çalışmalarımız ise Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülecek. Aşımız protokol kapsamında Sağlık Bakanlığı ve TUSEB’in aşısı. Çünkü biz Sağlık Bakanlığı ve TUSEB’in desteği ile aşı merkezimizde bu aşı gerçekleştirildi. İnşallah Faz-3 çalışmaları daha hızlı ve geniş bir şekilde yapılacak. Bin etkin ve güvenilir yerli aşımıza kavuşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

250 gönüllüye uygulanacak

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERAGEM) geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşı adayının faz-2 çalışmaları kapsamında ilk dozu Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) bir gönüllüye uygulandı. Aday aşının faz-2 doz uygulama gönüllüsü yaptığı açıklamada aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, yerli aşının gurur verici olduğunu söyledi. Aşı, Faz-2 çalışmaları kapsamında toplam 250 gönüllüye uygulanacak.