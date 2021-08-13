Yerli aşıda yan etki görüldü mü? Bakan Varank açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli VLP aşısında Faz 2 aşılamalarının tamamlandığını ve önümüzdeki ay faz 3 çalışmalarına başlamayı planladıklarını açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz 1 aşamasında kendisinin de gönüllü olduğu virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşı adayında Faz 2 aşılamalarının tamamlandığını açıkladı.
Yan etki görüldü mü?
Eylül'de yerli VLP aşısının Faz 3 çalışmalarına başlamayı planladıklarını kaydeden Bakan Varank, şu ana kadar herhangi bir yan etki görülmediğini söyledi.