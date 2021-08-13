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Gündem Yerli aşıda yan etki görüldü mü? Bakan Varank açıkladı
Gündem

Yerli aşıda yan etki görüldü mü? Bakan Varank açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli VLP aşısında Faz 2 aşılamalarının tamamlandığını ve önümüzdeki ay faz 3 çalışmalarına başlamayı planladıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 10:27:00 -
Yerli aşıda yan etki görüldü mü? Bakan Varank açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz 1 aşamasında kendisinin de gönüllü olduğu virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşı adayında Faz 2 aşılamalarının tamamlandığını açıkladı.

Yan etki görüldü mü?

Eylül'de yerli VLP aşısının Faz 3 çalışmalarına başlamayı planladıklarını kaydeden Bakan Varank, şu ana kadar herhangi bir yan etki görülmediğini söyledi.

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