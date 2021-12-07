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Sağlık Yerli aşı yeni varyanta karşı güçlü mü? Turkovac aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi?
Sağlık

Yerli aşı yeni varyanta karşı güçlü mü? Turkovac aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi?

Güney Afrika’da ortaya çıkan ve pek çok ülkeye yayılan omicron varyantı henüz Türkiye’de tespit edilmedi. Omicron varyantına karşı ise yerli aşının etkinliği merak ediliyor. Peki, yerli aşı koronavirüse karşı ne kadar etkili? Turkovac varyantlara karşı etkili olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-12-07 23:26:00 -
Yerli aşı yeni varyanta karşı güçlü mü? Turkovac aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi?

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar salgına karşı yerli aşı Turkovac’ın ne kadar etkili olduğunu araştırıyor. Peki, omicron varyantına karşı Turkovac etkili mi?

Yerli aşı yeni varyanta karşı güçlü mü? Turkovac aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, “Turkovac aşısında ilk elde edilen veriler aşının çok başarılı olduğunu, hatta diğer inaktif aşıyla karşılaştırmada da belki bir miktar daha iyi olabileceğini gösteriyor. Ama bunlar daha ön veriler. Bu verilerin açıklanması, araştırıcıların karar verebileceği ve değerlendirebileceği bir nokta. Ama verilerden elde edilen sonuçlar ve özellikle böyle bir başarısının olması nedeniyle de acil kullanım onayı başvurusu gerçekleştirildi. Belki o süreç içerisinde de bu veriler daha net olarak açıklanacaktır. Ama ön veriler iki taraflı olarak şunu gösteriyor; ilk olarak hastalıktan korumada aşılı olan kişilerin virüsle karşılaştıktan sonra hastalığı almaları ve pozitifleşmelerine bakıldığında aşı oldukça etkili. 2'nci olarak ise, laboratuvar sonuçları ile koruyucu antikor düzeyleri ve virüsü direkt olarak öldüren, virüsü ortadan kaldıran antikor düzeyleriyle ile ilgili olarak baktığımızda da aşının oldukça etkili olduğunu görüyoruz" dedi.

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