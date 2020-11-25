Yerli aşı son durum | Dünya koronavirüs salgınına karı büyük bir mücadele veriyor. Bu dönemde aşı karşıtları dahi salgının durduracak ilacı beklemeye başladı. Yerli koronavirüs aşısının nisan ayı gibi devreye girmeyi, uygulanması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli erişkin tipi tetanos-difteri aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Yerli aşı son durum | Sağlık Bakanı son açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, yerelleşme ve millileşme politikası doğrultusunda Bakanlığın desteğiyle 2015'ten beri yürütülen çalışmaların ilk sonuçlarını verdiğini belirtti. Açıklamasında "Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır." ifadesini kullanan Koca, Bakanlığın onaylayıp desteklediği projenin ilk ürünlerini verdiğini bildirdi. Koca, şunları kaydetti:

"Teknoloji transferini de kapsayan aşı çalışması başarıyla sonuçlandı. Erişkin tipi tetanos-difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkanlarla tamamlandı. Ankara'nın Akyurt ilçesinde 2015 yılında başlanan proje kapsamında yüklenici firma Turk İlaç, ilk dolumu 2017'de yaptı. İyi Üretim Prosesi (GMP) belgesi olan tesislerde antijen üretimi de dahil tüm süreçler yerli imkanlarla tamamlanarak üretime geçildi. Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi tetanos-difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı."

Yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atıldığının altını çizen Koca, "Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek. Hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.