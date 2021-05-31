Çin’de ortaya çıkan hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılar son derece kıymetli. Türkiye’de şimdiye kadar 29 milyon doza yakın aşı uygulandı. Önümüzdeki günlerde bu sayının hızla artması bekleniyor. Türkiye aşılama alt yapısı çok iyi olsa da aşı tedarikinde yaşanan sorunlar bazı gecikmelere yol açtı. Bu sebeple herkes yerli aşının ne zaman kullanılacağını araştırmaya başladı. Peki, yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yerli milli aşı ne zaman uygulanmaya başlayacak?

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Kovid-19 ile ilgili 7 yerli aşı çalışmasını desteklediklerini belirtti. Mandal, VLP temelli aşıda Faz-1'in tamamlandığını kaydetti. Mandal, elde edilen sonuçların son tetkiklerinin yapılmakta olduğunu ifade ederek, 10 Haziran itibarıyla Faz-2 çalışmasına başlamayı planladıklarını söyledi.

Mandal, hedeflerinin ağustos ayından Faz-3'e başlanılması olduğunu dile getirerek, "Faz-2 çalışmasında hem orijinal Vuhan virüsüyle hem de İngiliz varyantıyla beraber çalışılacak. İnşallah kasım-aralık noktasında, her şey planlandığı şekilde ilerlerse, acil kulanım izini verildiği taktirde ülkemizin kendi yerli ve milli aşısını kullanır hale getirmiş olacağız, VLP olarak. Diğer iki aşı adayımız daha var. Biri yenilikçi inaktif aşı adayı. O da Faz-1 çalışmalarını tamamlamak üzere. Diğeri de Faz-1 başlama aşamasında." dedi.