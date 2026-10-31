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Resmen harekete geçecekler: Forvet hattının ilk büyük krizi patlak veriyor!

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Resmen harekete geçecekler: Forvet hattının ilk büyük krizi patlak veriyor!

Fenerbahçe'nin forvet aradığına dair çok ciddi iddialar var. Kimin geleceği henüz belli değil. Ancak böyle bir durumda kimin gideceği belli: Romelu Lukaku!

#1
Foto - Resmen harekete geçecekler: Forvet hattının ilk büyük krizi patlak veriyor!

Fenerbahçe yaz transfer döneminde forvet operasyonunu Vedat Muriqi ve Romelu Lukaku'yla tamamlanmıştı. Ancak şu anda Sarı-Lacivertli ekipte yeni bir golcü arandığına dair çok ciddi iddialar bulunuyor. Ara dönemde kimin geleceği bilinmiyor. Fakat bu senaryoda kimin ayrılacağı belli: Romelu Lukaku...

#2
Foto - Resmen harekete geçecekler: Forvet hattının ilk büyük krizi patlak veriyor!

33 yaşındaki Belçikalı santrforun sözleşmesi bu sezonun ardından tamamlanacak. Oyuncunun kontratında, "Fenerbahçe şampiyon olursa kontratı 1 yıl uzar" opsiyonu da bulunuyor. Vedat'ın mukavelesi ise 30 Haziran 2029'a kadar sürüyor. Sarı-Lacivertliler Kosovalı forvet için Mallorca'ya 15.5 milyon euro ödemişti.

#3
Foto - Resmen harekete geçecekler: Forvet hattının ilk büyük krizi patlak veriyor!

Lukaku'ya devre arasında talip çıkması durumunda yönetimin tüm kolaylığı göstereceği iddia edildi.

#4
Foto - Resmen harekete geçecekler: Forvet hattının ilk büyük krizi patlak veriyor!

Yeni bir golcü, yabancı kontenjanını ve maaş yükünü direkt etkileyecek. Özetle bu durumda Belçikalı forvetle yolların ayrılması gerekecek. Fenerbahçe'yi çok hareketli bir ara transfer dönemi bekliyor.

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