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Sağlık Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Turkovac aşısı ne zaman kime yapılacak?
Sağlık

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Turkovac aşısı ne zaman kime yapılacak?

Turkovac aşı randevusu alınıyor mu? Milyonlar yerli aşının ne zaman kullanılacağını araştırıyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Peki, yerli aşı ne zaman uygulanacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-01 21:31:00 -
Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Turkovac aşısı ne zaman kime yapılacak?

Milyonlarca kişi yerli aşının ne zaman uygulanacağını araştırmaya başladı. Turkovac aşının uygulanacağı günü bekleyenler ise ‘Yerli aşı ne zaman kullanılacak?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Turkovac aşısı ne zaman kime yapılacak?

Bilim Kurulu toplantısı 1 Aralık Çarşamba akşamı yapıldı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca’nın açıklamalarında yerli aşıda son durum hakkında da bilgi yer aldı. Bakan Koca’nın açıklamalarında “Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı içih uluslararası tanınırlığı olan regülasyon otoritesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuza müracaat edilmiştir. Kurumun ilgili uzmanları ve bilim insanlarından oluşan komisyonun değerlendirmesini en kısa sürede tamamlayarak uygun görmesi halinde yıl bitmeden yerli aşımızın yaygın kullanıma gireceğini bir kez daha müjdelemek isterim” ifadeleri yer aldı.

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