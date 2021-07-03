Koronavirüs salgınında özellikle birkaç ay önce yaşanan aşı tedariki sorunları yerli ve milli aşının önemini gözler önüne serdi. Ülkemizde 17 ayrı aşı çalışması yürütülüyor. Erciyes Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı faz 3 çalışmalarına başladı. Turkovac ismi verilen aşının ne zaman kullanılacağı ise merak konusu. Peki, kim yerli aşı olacak?

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Kime Turkovac aşısı yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nin üçüncüsünde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde doktora öğrencileriyle bir araya geldi.

Hacettepe Üniversitesinden tıp hekimi ve Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisinde doktora öğrencisi olan Turçin Sarıdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yeni yerli aşımızın üçüncü faz aşamasına gelmiş bulunuyoruz, aşımızın adının da TURKOVAC olacağını açıkladınız. Aşımızın koruyuculuğu diğer aşılar gibi yüksek düzeyde olacak mıdır? Kovid'e karşı yaşadığımız süreci yerli aşımızın ne kadar kolaylaştıracağını öngörüyorsunuz ve aşının yaygın kullanımının ne zaman başlayacağını tahmin ediyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Erdoğan, TURKOVAC'ın kendileri için önemli bir sınav olacağına dikkati çekerek, "Hedefimiz eylül-ekim gibi netice almak. Biliyorsunuz bazı üniversitelerimizin bu konuda çalışmaları var, aynı şekilde TÜBİTAK'ın bu işi takibi söz konusu. Kararlıyız ve eylül-ekim gibi de artık buradan bir netice alalım istiyoruz. Tabii hocalarımızın bu konudaki iddiaları, siyasetçi olarak bizi de ümitlendiriyor. Biz de bize düşen neyse biz bunların hepsini yapmaya yöneticiler olarak kararlıyız diyoruz. Bütün laboratuvar çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu konuda deneylerin de yoğun bir şekilde devam ettiğini ve her kabine toplantısında ilgili bakanlardan bunların bilgilerini, neticelerini aldıklarını anlatan Erdoğan, ulaşılan aşılama sayısının aşıya olan güvenin arttığını göstermesi bakımından çok önemli olduğunu söyledi.