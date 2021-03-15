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Yaşam Yerli aşı ne zaman kullanılacak?
Yaşam

Yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Yerli aşı ne zaman yapılır? Koronavirüs salgınında yerli ve milli aşının önemi son derece büyük. Bu sebeple sık sık yerli aşının ne zaman uygulanmaya başlayacağı araştırılıyor. Peki, yerli aşı ne zaman uygulanacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 21:39:00 -
Yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Ülkemizde 17 ayrı aşı çalışması sürüyor. Erciyes Üniversite aşısının faz 2 çalışmaları sürüyor. Aşının sonbaharda kullanılmaya başlaması umut ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından aşı hakkında açıklama yaptı. Peki, yerli aşı ne zaman yapılır?

Yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Bugün itibarıyla yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sıralamasında dünyada 5'inci durumdayız. Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz" diye konuştu.

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