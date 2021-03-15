Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Ülkemizde 17 ayrı aşı çalışması sürüyor. Erciyes Üniversite aşısının faz 2 çalışmaları sürüyor. Aşının sonbaharda kullanılmaya başlaması umut ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından aşı hakkında açıklama yaptı. Peki, yerli aşı ne zaman yapılır?

Yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Bugün itibarıyla yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sıralamasında dünyada 5'inci durumdayız. Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz" diye konuştu.