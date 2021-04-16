Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, televizyon programına konuk olan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'na yayın sırasında özel bir mesaj iletti. Bakan Koca ilettiği mesajda yerli aşı çalışmalarına ilişkin tarih bilgisi verdi. Peki, yerli aşı ne zaman gelecek? Yerli aşı hazır mı?

Yerli aşı ne zaman gelecek?

Bakan Koca, televizyon programına konuk olan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'na yayın sırasında gönderdi mesajda, yerli aşının muhtemelen Eylül ayında kullanımda olacağını ve uygulanmaya başlanacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Bakan Koca, hastanelerde gece saat 24.00’a kadar koronavirüs aşısı için randevu verildiğini belirtti. Bakan Koca, aşı sırası gelenlerin vakit geçirmeden aşılarını olmaları gerektiğini ve son iki günde aşı kapasitesinin çok az bir bölümünde randevu alındığını açıkladı.Gündüz vakit bulamayan iftardan sonra da aşı olabileceğini belirten Bakan Koca, “Unutulmamalıdır ki aşı en büyük silahımız. Sıranız gelmişse vakit kaybetmeden aşınızı olun.'' ifadelerini kullandı.