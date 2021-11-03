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Korona Virüs Yerli aşı ne oldu? Yerli aşı Turkovac neden çıkmıyor?
Korona Virüs

Yerli aşı ne oldu? Yerli aşı Turkovac neden çıkmıyor?

Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak? sorular korona aşısı yaptırmamış vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aşı yaptırmak için yerli Turkovac aşısını bekleyenler Turkovac ne zaman çıkacak? Turkovac ne kadan vurulmaya başlanacak? sorularını bir hayli sorarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ekim ayında seri üretime geçeceğini daha önce açıkladığı Turkovac neden çıkmadığı bir hayli merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 13:48:00 - 2021-11-03 13:49:19
Yerli aşı ne oldu? Yerli aşı Turkovac neden çıkmıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de 'nöbetçi bakan' uygulaması kapsamında milletvekilleri ile bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yerli aşıda son durumu açıkladı. Peki yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı gönüllü sayısı kaç oldu? 

Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak?

Sağlık Bakanı Koca, 2 doz Sinovac olanlarda Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı Faz-3 klinik çalışmasında 3 bin gönüllüye ihtiyaç olduğunu hatırlatarak, "Bugün itibarıyla bin kişiyi geçmiş oldu. Vatandaşlarımızı gönüllü olmaya davet ediyorum. Bununla ilgili 41 merkezde çalışma yapılıyor. Kendi aşımız kendi gücümüz. Acil kullanım onayı seri üretim için gerekiyor. Bunun için dediğim 3 bin gönüllüyle çalışmanın bitmesi gerekiyor. Ne kadar erken dönemde biterse acil kullanım onayıyla birlikte üretime geçmiş olacağız. Vatandaşlarımızı hassasiyet gösterip bir an evvel gönüllü olmaya davet ediyorum" dedi.

yerli aşı turkovac

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