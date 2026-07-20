İran füzeleri işgalcilerin kalesini vuruyor! Sirenlerin susmadığı Bahreyn'de halk sığınaklara koştu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren küresel şer odaklarının ve işgalci ABD'nin bölgedeki en önemli üslerinden biri olan Bahreyn, İran'ın gerçekleştirdiği meşru füzeli misilleme saldırılarıyla adeta beşik gibi sallanıyor.
Gece saatlerinden bu yana dördüncü kez devreye giren ve kulakları sağır eden savaş sirenleri nedeniyle ülkede tam anlamıyla bir can pazarı yaşanırken, Bahreyn İçişleri Bakanlığı halka acil koduyla güvenli yerlere sığınma çağrısı yaptı.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin yeniden devreye alındığı bildirildi.
Bakanlık tarafından yapılan uyarıda, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi.
Bahreyn'de gece saatlerinden itibaren daha önce üç kez sirenler çalmış, yetkililer halkı güvenli bölgelere yönlendirmişti.
ABD'nin Manama Büyükelçiliği ise İran'ın Bahreyn'in başkenti Manama'daki bazı noktaları hedef alabileceğine dair bilgilere sahip olduklarını belirterek, ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları ve yerel makamların talimatlarına uymaları çağrısında bulunmuştu.
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