Yerli aşı mutasyon geçiren virüse karşı etkili mi? Prof. Dr. Tevfik Özlü cevapladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü İngiltere'de görülen ve çok sayıda ülkeye yayılan 'SARS-CoV-2 VUI 202012/01' isminin verildiği koronavirüs mutasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Özlü yerli aşının mutasyon geçiren virüse karşı etkili olup olmayacağı hakkında 'Artık biz Covid-19 aşılarını ürettik varsayalım ki böyle bir dönüşüm olsa bile hemen bu aşıların üretiminde küçük bir modifikasyonla kısa sürede yeni varyantlara karşı da etkili bir aşıya geçilebilir. Bu, çok kolay ve hızlı bir şekilde olacaktır.'dedi.

Özlü, Haber Türk'te yerli aşı hakkında şu ifadeleri kullandı;

Mutasyonlar antijenik yapıda yeterince bir değişiklik oluşturduysa aşıların etkisinden virüsün kurtulmasına yol açabilir. Bu pek çok farklı virüste görüşmüş bir durum. Ama aşılar sadece bir alana yönelmiyor. Gelişen bağışıklık virüsün pek çok antijenik yapısına karşı duyarlı hücrelerimiz veya antikorlar oluşturularak sağlanıyor. Dolayısıyla bir alanda ortaya çıkan bir değişikliğin hemen o aşıyı etkisiz hale getireceğine çok beklmiyoruz. ama çok büyük radikal bir değişim olursa o zaman böyle bir tehlike söz konusu olabilir. Bu aşı için şu an bir yorum yapmak zor. Ama şunu söyleyeyim artık biz Covid-19 aşılarını ürettik varsayalım ki böyle bir dönüşüm olsa bile hemen bu aşıların üretiminde küçük bir modifikasyonla kısa sürede yeni varyantlara karşı da etkili bir aşıya geçilebilir. Bu, çok kolay ve hızlı bir şekilde olacaktır.