Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde yaşayan seçmenler, sabah oy kullanacakları yerlere geldi. Ölüdeniz İlk ve Ortaokulu'na gelenler, listedeki seçmen kağıtlarından isimlerini kontrol edip oylarını kullandı.

''İkinci defa oy kullandım''

İngiliz asıllı Susan Kasım (37), 8 yıldır Türkiye'de yaşadığını, Fethiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu vurgulayan Kasım, "Burada çok mutluyum. Türkiye'de ikinci defa oy kullandım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Marmaris ilçesinde Rusya, Ukrayna başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yerleşik yabancılar da oy kullandı.

Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Alena Topçu, Marmaris'te üyelerinin büyük çoğunluğunun Türk vatandaşlığına geçtiğini, demokratik ve özgür şekilde oylarını kullandıklarını ifade etti.

Bodrum ilçesinin Bitez Mahallesi'ndeki okullarda da yerleşik yabancılar oy kullanmanın mutluluğunu yaşadı.