Yerleşik Alman evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Almanya vatandaşı Horst Schmidt (68), evinde ölü bulundu.



Avsallar Mahallesi'ndeki bir apartmanda kn Horst Schmidt'ten haber alamayan apartman sakinleri, bu sabah durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcılık izniyle dairenin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri giren ekipler Schmidt'i hareketsiz yerde yatarken buldu.



Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Horst Schmidt'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Horst Schmidt'in ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.