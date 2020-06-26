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Gündem

‘Yerinize geçin’ deyince ortalık toz duman oldu... Emre Kongar ve Merdan Yanardağ arasında laf dalaşı

CHP yandaşı TELE 1 kanalında Merdan Yanardağ canlı yayında Prof. Dr. Emre Kongar'a "oturun yerinize" diyerek talimat verdi. Bununla da yetinmeyen Yanardağ, kendisine itiraz eden Kongar'ı kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 14:34:00 - 2020-06-26 14:56:25

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) aldığı reklamlarla gündemi meşgul eden CHP yandaşı TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında Prof. Dr. Emre Kongar'a ayar vermeye kalkınca Kongar'ın tepkisiyle karşılaştı.

Hem talimat hem de kınama

Program başlarken "oturun yerinize" deyince Kongar, bu duruma tepki gösterdi.

İkili arasında karşılıklı atışmalar yaşandı.

Kongar'a "yerinize geçin" talimatı veren Yanardağ, Kongar'ı kınadı.

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