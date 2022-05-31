Yeriniz AK Parti’nin yanı! Muhafazakar partilere çağrı

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Muhafazakar partilere çağrı!” başlıklı bugünkü köşe yazısında “AK Parti’den ayrılan Ali Babacan’a, Ahmet Davutoğlu’na çağrım var.. Hatta HDP’ye çağrım var..” ifadelerini kullandı.

İşte o yazı;

CHP’yle ittifak yapan İyi Parti’ye.. SP’ye. DP’ye çağrım var..

AK Parti’den ayrılan Ali Babacan’a, Ahmet Davutoğlu’na çağrım var..

Hatta HDP’ye çağrım var..

Hepinizin düne kadar ki ortak görüşü şu idi: “CHP bu ülkede zulmün partisidir!”

İyi Parti de bu görüştedir..

Ki; Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Şubat sürecinde birebir CHP’nin ve CHP’li bürokratların zulmünü yaşamış bir kişidir..

SP de bu görüştedir..

Milli Görüş’ün üç partisi, CHP zihniyetli hakimler tarafından kapatılmış, CHP de alkış tutmuştur..

DP, Adnan Menderes’in devamı olduğu iddiası ile siyaset yaptığına göre.. Benim bir şey söylememe gerek yok, Menderes’in idam edilmesinde aktif rol oynayan CHP’nin zulmünü, en net şekilde bilen, bu parti olmalı..

Ali Babacan mı?

Daha birkaç yıl öncesine kadar, Telekom özelleştirilmesi üzerinden Yüce Divan’a yollanacağı açıkca ilan edilen, “seni mahkum ettireceğiz” tehdidi yapılan siyasetçi değil miydi?

Ben daha ne diyeyim, Ali Babacan’a..

Telekom özelleştirilmesi ile, ülkenin ne kazandığını, daha bir ay önce Adana’da esnafa anlatırken, CHP’li tehditçilere de hadlerini bildiriyordu, Babacan..

Dolayısı ile, ülke için yapılmış bir özelleştirme üzerinden, her doğru işin failine, CHP’nin nasıl saldırdığını, nasıl cezalandırma tehdidi yaptığını, Babacan çok iyi bilir..

Davutoğlu ise, CHP’nin en son tehdit savurduğu isim..

Yakın tarihte başbakanlık yapmıştı..

Suriye politikasından başlayın, PKK’lı teröristler güneydoğudaki bazı ilçelerde hendekler açtığında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlar üzerinden katil ilan edilmesine kadar, bu olaylar üzerinden Anayasa Mahkemesi’nde yargılanıp, mahkum edileceğine kadar.

Ne tehditler, ne tehditler..

Davutoğlu, CHP’nin bu klasik Yüce Divan tehditlerini, idam sehpasında sallandırma uyarı adı altındaki sopa gösterme tilkiliklerini iyi bilir..

HDP mi?

1992-1996 arasındaki faili meçhul cinayetlerden sorumlu tuttukları siyasi çizgi, o dönemin SHP’si, bugünün CHP’si değil miydi?

Dolayısı ile, can güvenliği konusunda.. Zulüm konusunda. Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması konusunda.. Vatan için çalışan herkesi Yüce Divan’a gönderip (...)