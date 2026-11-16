Hürmüz Boğazı’nda tanker alarmı! Bir petrol gemisi daha alevlere teslim oldu…
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Ordusu, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda seyreden bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını ve ağır hasar gördüğünü açıkladı. Olayın, son 24 saat içinde bölgede hasar gören dördüncü tanker olduğu bildirildi.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, belirlenen güzergâhın dışından ve izinsiz geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankerinin mayına çarptığı belirtildi. Patlamanın ardından alev alan tankerin ağır hasar gördüğü aktarıldı.
Açıklamada, son 24 saat içerisinde Hürmüz Boğazı’nın doğusunda hasar gören tanker sayısının dörde yükseldiği kaydedildi.
HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN KAPATILMIŞTI
Tahran yönetimi, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu. İran, belirlediği deniz rotası dışında seyreden ve izinsiz geçiş yapan gemileri hedef alabileceği uyarısında bulunmuştu.