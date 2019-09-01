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Yerine kayyım atanan Türk'ten ayağına gelen İmamoğlu'na sitem: Biz de İstanbul'a gelmiştik

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk, ayağına giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayyımlara yeterince tepki göstermediğini söyleyerek, "Biz size yapılanlar ve demokrasi adına gelip İstanbul'da kazanmanız için seçim çalışması yaptık. Ama, 3 belediyemize kayyım atandıktan sonra sizden ve partinizden gelen tepkiler yeterli değil." dedi.

01 Eylül 2019 Pazar 11:00
Yerine kayyım atanan Türk'ten ayağına gelen İmamoğlu'na sitem: Biz de İstanbul'a gelmiştik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu dün Diyarbakır'a gitmek için yola çıkmışken, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile havalimanında karşılaştı. CHP'li vekillerin de bulunduğu VİP salonunda başlayan görüşme, İmamoğlu'nun daveti ile uçakta da yan yana koltuklarda yaklaşık 3 saat sürdü. Tarafsız Haber Ajansı'nın haberine göre, ilk kez yüz yüze görüşen Türk ve İmamoğlu'nun sohbeti uçak Diyarbakır'a inene kadar sürdü. Türk, hem 2016 yılında yaşanan kayyım sürecini, hem de 19 Ağustos'ta yaşanan ikinci kayyım sürecinin detaylarını İmamoğlu'na anlattı.

Tepki gösterilmesini “hak” olarak niteledi

Ahmet Türk, 10 bin metre yükseklikte süren sohbette, İmamoğlu'na ve partisi CHP'ye sitem etti. "Biz size yapılanlar ve demokrasi adına gelip İstanbul'da kazanmanız için seçim çalışması yaptık. Ama, 3 belediyemize kayyım atandıktan sonra sizden ve partinizden gelen tepkiler yeterli değil. Demokrasi için sizden daha fazla bir tepki beklemek hakkımızdır" dedi.

“Çalışma için İstanbul’a geldik”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı tarihi bir fark ile kazanmasından dolayı İmamoğlu'nu tebrik eden Ahmet Türk, "Sizi tebrik ediyorum. İstanbul'da hem 31 Mart öncesi hem de 23 Haziran öncesi büyük bir özveri gösterip toplumun bütün kesimlerini parti gözetmeksizin kucaklayıcı ve demokrat bir söylem ile kucakladınız. Bizim durumumuzu biliyorsunuz. Kayyım atamaları artık HDP için geçmiş bir demokrasi meselesi haline geldi. Buna tepki göstermezsek, birlikte karşı çıkmaz isek, yarın başka yere de halkın iradesini hiçe sayılarak bunu yapabilirler. Konu artık sadece HDP'nin konusu olmaktan çıkmıştır, bu bir demokrasi sorunu haline gelmiştir. Size 31 Mart'tan sonra yapılanlar ve halkın iradesinin hiçe sayılıp yerinizden size alıp yerine kayyım atanmasından sonra bu olaya tepki göstermek ve demokrasi adına sizin için İstanbul'a geldik, seçim çalışmanıza destek vermek için çalıştık. Aynı tepki ve reaksiyonu sizlerden de bekliyoruz. Bu sorun bütün Türkiye'nin sorunudur, HDP, Mardin, Diyarbakır ve Van'ın sorunu değildir." ifadelerini de kullandı.

HDP sevici İmamoğlu: Halk bedel ödetecektir

Sohbet sırasında İmamoğlu'nun çok tecrübeli bir siyasetçi olarak gördüğü Ahmet Türk'ü dinlediği ve kayyım atamaları ile ilgili sözde hukuk içinde mücadeleyi vereceklerini söylediği öğrenildi. İstanbul seçimini örnek göstererek İmamoğlu'nun Ahmet Türk'e, "Kendi iradesini halkın iradesinden yüksek görenlere, halk sandıktan bedel ödetecektir" dediği belirtildi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 11:00
  1. Van
  2. Mardin
  3. İstanbul
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. kayyım
  6. Ahmet Türk
  7. Diyarbakır ziyareti

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