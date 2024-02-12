Böyle zulüm görülmedi! Kümeste uyumak zorunda kaldılar

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Batı destekli terör devleti İsrail’in Filistinli Müslümanlara yönelik zulmünü tüm dünya izlemeye devam ediyor. 7 Ekim’den bu yana 28 binden fazla sivili katleden İsrailli teröristler, masum insanları hedef alarak eşi benzeri görülmemiş bir katliama imza atıyor.

Tüm dünyayı kendisinin kölesi kabul eden siyonistlerin zulmünden kaçmaya çalışan Filistinliler, roketlerin hedefi olmamak için evlerinden uzaklaşmak zorunda kalıyor.

Son olarak Gazze’nin güneyindeki Refah kentinden gelen görüntüler, evlerinden sürülen sivillerin maruz kaldığı zulmü açık şekilde gözler önüne serdi.

Görüntülerde, Refah kentindeki aşırı yağışlar nedeniyle yaşadıkları çadırlar sular altında kalan çocukların, yağmur ve soğuktan korunmak için tavuk kümeslerinde uyuduğu görülüyor. Buradaki çocukların büyük bölümünün, ailesinin İsrail tarafından katledildiği düşünülüyor.

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