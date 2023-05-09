Yerin dibine girdiler! Arınç'tan bir tokat Davutoğlu'na bir tokat Babacan'a

İsim vermeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu eleştiren Arınç, tokat gibi ifadeler kullandı.

Arınç, Babacan ile Davutoğlu'nu geçmişte "ayrılmayın" diye uyardığını belirtti.

Babacan ve Davutoğlu'nun oy oranlarının yüzde biri bile bulmadığını hatırlatan Arınç, "Ben yaptım diyenler yüzde biri bile bulamıyor. Ben onlara o zaman da söyledim 'Bu gövdeden ayrılmayın' dedim." ifadelerini kullandı.

"Ben muhalif değilim. Muhalif olmam için karşıya çıkıp mücadele etmem lazım. Ben böyle bir şey yapamam. İnsan kendi evini yıkmak için çalışır mı?" diye soran Arınç, şöyle devam etti:

Bu AK Parti’yi ben kurdum kardeşim, burası benim evim. ‘İyi ama kendi evinde sana kiracı muamelesi yapıyorlar’, ben partimden memnunum. Kendini bilmez densizlerle uğraşacak halim yok. Ben onlarla tek başıma mücadele etmesini bilirim dedim ve bugünlere geldim. Ayrı parti kuralım, ayrı mücadele edelim. Böyle bir şey olamaz. Ben parti içinde kalıp eleştiri hakkını kullanan birisiyim.

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