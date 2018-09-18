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Yerim dar diye dert etme

İyi organize olmak sizin elinizde Hepimizin evinde nereye koyacağını bilemediği, atmaya kıyamadığı ya da aralıklarla kullandığı eşyalar vardır. Bunların yanında da günlük hayatın içinde kullanılan fakat bir türlü nereye kaldırılacağı bilenemeyenler de..

18 Eylül 2018 Salı 16:13
Yerim dar diye dert etme

Yapmanız gereken, öncelikle depolamak istediğiniz eşyaları kategorilere ayırmak. Daha sonra ihtiyacınız olan depolama ünitelerini almaya kalacak bütün iş. Modüler üniteler ve raylı, tekerlekli sistemler çok işinize yarayabilir.

Evin en çok kullanılan bölümlerinden biri olan mutfakta, düzeni yakalamak çoğu zaman kolay olmaz. Tabaklar, kavanozlar, mutfak robotları, bulaşıklar, fincanlar, kurulama bezleri gibi birçok eşya, gözümüze batar. Piyasada mutfağı organize etmek için pek çok ürüne ulaşmak mümkün. Mesela, banko ile mutfak dolapları arasındaki boşluğa ray sistemi monte ederek, kaşıklıktan cezve takımına kadar pek çok şeyi elinizin altından kaldırabilirsiniz.

Dolap ve çekmece düzenleyiciler de çok işinize yarayacaktır. Piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz, 3 katlı dolap içi raf sistemi, daha çok eşyayı dolaplarınıza düzen içinde yerleştirmenizi sağlayacaktır. Bunların yanı sıra, mutfağınızda kullanabileceğiniz tekerlekli tezgahlar, çoğu eşyayı derleyip toplamanızda çok faydalı olacaktır. Seyyar olmalarından dolayı istediğiniz yere koyabilirsiniz.

Evde bir çamaşır odanız olmayabilir ama bu çamaşırlarınızı iyi organize etmeyeceğiniz anlamına gelmez. Duvara monte edilen dolaplar, hem yerden kazanmanızı, hem düzenli görüntü sağlıyor. Çamaşır askısı, ütü masası, ütü, kirli sepeti gibi birçok eşyayı, duvara monte sistemlerle saklamak mümkün. En iyi tarafı, bunlar için sahip olduğunuz alanları feda etmeniz gerekmiyor.

Düzeninizi hiç bozmadan, evin kullanılmayan bir köşesini, bir odanın çıkıntılı, sütunlu, kullanışsız kısmını, antre ve merdiven altlarını bunlar için kullanmanız mümkün. Balkonunuzda, belki misafir odasının bir köşesinde bile böyle gizli bir köşe yapabilirsiniz.

 

 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:13
  1. ev dekorasyon
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